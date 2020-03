Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Słowenia przygotowuje się do wprowadzenia od piątku kwarantanny, aby spowolnić rozprzestrzenianie się zakażenia koronawirusem - oświadczył w środę wieczorem minister spraw wewnętrznych Ales Hojs.

Minister spraw wewnętrznych powiedział podczas wystąpienia w telewizji, że ludzie nadal będą mogli chodzić do pracy i sklepów, zostaną jednak zmuszani do ograniczenia kontaktów towarzyskich, wszelkie spotkania w miejscach publicznych będą zabronione. Dodał, że ci, którzy nie będą przestrzegać przygotowanego dekretu o kwarantannie, mogą zostać ukarani mandatem nawet do 400 euro.