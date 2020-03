Koronawirus w Polsce. Jest decyzja o użyciu wojska

Na stronach internetowych Dziennika Urzędowego Ministerstwa Obrony Narodowej poinformowano, że MON polecił "wydzielić do pomocy policji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Poinformowano tam także, że wykonywanie tych zadań następuje od dnia jej ogłoszenia, czyli od północy 19 marca.

ZOBACZ: Szumowski: nie wykluczamy przedłużenia stanu zagrożenia epidemicznego

"Skład wydzielonych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ich zadania, liczebność, obszar, na jakim wydzielone Siły Zbrojne będą wykonywały zadania, oraz czas ich wykonywania, a także ograniczenia dotyczące użycia posiadanych środków określi Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji" - poinformowano.

Wcześniej minister wielokrotnie informował o żołnierzach zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa.

Żołnierze już od wtorku wspierają służby

We wtorek na Twitterze napisał: "Ponad 2,1 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem będzie dziś zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Żołnierze między innymi wspierają służby MSWiA w ochronie granic, pomagają osobom w kwarantannie oraz w transporcie medykamentów do szpitali".

Ponadto poinformował, że "od dziś żołnierze z 6. Brygady Powietrznodesantowej wspierają działania Straży Granicznej na obszarze województw śląskiego i małopolskiego".

Żołnierze #ŻandarmeriaWojskowa🇵🇱 w Szczecinie wspierają od dzisiaj do odwołania @Straz_Graniczna podczas kontroli granicznej na przejściu granicznym w Kołbaskowie.

--#koronawirus pic.twitter.com/F6FsXF3P98 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 18, 2020

Jak podało MON, we wtorek w pomoc m. in. służbom podległym MSWiA było zaangażowanych 2391 żołnierzy Wojska Polskiego z 490 jednostkami sprzętu. Żołnierze wojsk operacyjnych i członkowie WOT wspierają służby na przejściach granicznych, dostarczają żywność i leki osobom starszym i objętym kwarantanną.

Wojsko utrzymuje w gotowości 14 wojskowych szpitali

W działaniach przeciwepidemicznych resort obrony współpracuje z innymi służbami i Ministerstwem Zdrowia. Wojsko utrzymuje w gotowości 14 wojskowych szpitali i pięć ośrodków medycyny prewencyjnej. Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii jest w stanie wykonać dziennie 350 testów na obecność koronawirusa.

We wszystkich województwach działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które w razie potrzeby mogą udzielić wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów, 10 dezynfekcyjnych zespołów zadaniowych, mobilne zespoły medyczne. Przygotowany przez wojsko kontenerowy szpital polowy we Wrocławiu umożliwia odbywanie kwarantanny przez 100 osób. Siły zbrojne są gotowe wydzielić samoloty i śmigłowce do ewakuacji medycznej.

W działania prewencyjne włączyły się WOT, które w 14 portach lotniczych pomagają przy pomiarze temperatury oraz gromadzeniu i segregacji kart lokalizacyjnych pasażerów przylatujących do Polski. Żołnierze WOT pozostają też w kontakcie z weteranami, gotowi udzielić im pomocy, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia osób starszych. Od niedzieli 1000 żołnierzy WOT wspiera Straż Graniczną na 67 przejściach granicznych. W działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa są gotowe włączyć się uczelnie wojskowe, podchorążowie w razie potrzeby wesprą administrację i samorządy.

grz/ PAP