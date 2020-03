Uczniowie w całej Polsce objęci GRARANTANNĄ. Zarządziło ją Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji podaje kilka przykładów, które znalazły się na stronie www.grarantanna.pl: sesje gier fabularnych online, zagadki logiczne, webinary, streamingi, turnieje i konkursy związane z grami oraz kreatywnym wykorzystaniem internetu.

Poniżej przedstawiamy opis niektórych propozycji.

Quizy historyczne

To świetny sposób na przypomnienie sobie najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Jesteście pewni, że wszystko pamiętacie?

Biorąc udział w quizie macie szansę na wygraną! Dla najlepszych zawodników przygotowaliśmy nagrody - zestawy planszówkowych gier historycznych.

Gra trwa do 27 marca do godziny 20:00. Przygotowano 15 różnych quizów, co oznacza - 15 szans na wygranie cennych nagród.

Zagadkowa przygoda

To zestaw 40 łamigłówek, w które może zagrać każdy. Wśród nich zagadki logiczne, matematyczne i językowe.

Rozwiązując je sprawdzicie swoją wiedzę, ale i pobudzicie swoją wyobraźnię i kreatywność. Poćwiczycie skupienie i koncentrację, cierpliwość, i skrupulatność.





Jak zacząć? Rozwiąż pierwszą zagadkę. Jeśli podasz poprawną odpowiedź, dostaniesz dostęp do kolejnej i tak aż 40 razy!

#edukatywni

W skrócie chodzi o to, by dzielić się swoją wiedzą z jednego z przedmiotów szkolnych. Udowodnij, że potrafisz odnaleźć się w trudnych warunkach i tworzyć edukację na miarę XXI wieku.

UWAGA! Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej, możesz dołączyć do wyzwania i wygrać jedną z trzech super nagród: laptopa gamingowego, smartfona lub aparat. Jedyne co musisz zrobić, to dołączyć do grupy #edukatywni na Facebooku i wykonywać zadania.

W kolejnych dniach na stronie www.grarantanna.pl pojawią się m.in.:

- sesje RPG online (zapisy i program sesji zostały już opublikowane, a pierwsze sesje odbędą się 19 marca o godz. 15:00)

- webinar "Prezentacja na 6!" (webinar odbędzie się w piątek, 20 marca 2020 roku o godzinie 11:00)

- seria webinarów "Rób Gry Wideo" (startują w piątek, 20 marca, o godzinie 14:00. Szczegółowy dostępne będą na stronie 19 marca o 18:00)

- Game Jam online - konkurs tworzenia gier elektronicznych (rozpoczęcie konkursu w sobotę 21 marca)

- Zbuduj kolejny cud wirtualnego świata - powstanie serwer Minecraft, na którym rozegrany zostanie konkurs na tworzenie replik znanych budowli (konkurs startuje w niedzielę 22 marca).

grz/ polsatnews.pl