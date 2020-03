Minister zdrowia zasłabł podczas debaty o koronawirusie

W środę w holenderskim parlamencie odbyła się debata na temat pandemii koronawirusa. Wśród przemawiających był minister zdrowia tego kraju - Bruno Bruins.

W pewnym momencie, będący przy mównicy polityk, źle się poczuł i osunął na ziemię. Z pomocą ruszyli mu inni parlamentarzyści.

Dutch Healthcare Minister Bruno Bruins has collapsed in parliament during a debate about coronavirus pic.twitter.com/sjtbdCA6QZ