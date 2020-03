Morawiecki: w najbliższych dniach pokażemy działania dla pracowników i pracodawców

- W najbliższych dniach pokażemy pewne konkretne działania, które rząd wypracował i co do których będziemy jeszcze dopracowywać ostateczne szczegóły, tak aby pracownicy i pracodawcy otrzymali pewne wsparcie ze strony państwa - mówił podczas konferencji Mateusz Morawiecki.

Premier poinformował, że rząd jest w trakcie prac nad pakietem stabilności i bezpieczeństwa.

- Ten pakiet jest potrzebny ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że mnóstwo branż ucierpi. Cała gospodarka polska, cała gospodarka światowa, a w szczególności europejska z całą pewnością odczują walkę z epidemią koronawirusa - mówił.

"Chcemy zapewnić liczbę łózek na wypadek gwałtownego przyrostu chorych"

- Naszym priorytetem są osoby chore i zagrożone, ale podkreślam za specjalistami, że ta choroba dla ogromnej większości populacji jest możliwa do zdrowienia w domu. Rzeczywiście, statystyki wobec osób starszych są najbardziej niepokojące. Chcemy zapewnić liczbę łóżek na wypadek gwałtownego przyrostu chorych. I to robimy - podkreślił Morawiecki, nawiązując do aktualnej sytuacji zakażeń.

Zaznaczył, że "w każdym województwie przeznaczamy co najmniej jedną jednostkę szpitalną tylko na walkę z koronawirusem. Nie możemy wykluczyć, że chorych będzie więcej. Z pokorą podchodzimy do rzeczywistości".

- Wiele kroków podjęliśmy jako pierwsi w Europie, co pozytywnie oceniają eksperci. Jednak nie wiemy, jak rozwinie się choroba. Musimy dostosowywać infrastrukturę medyczną do większej liczby zachorowań - dodał.

"Na froncie walki z koronawirusem spotkamy się wszyscy"

- Na froncie walki z koronawirusem spotykamy się wszyscy. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by do rozprzestrzeniania się dochodziło jak najwolniej. Przykłady ze wschodu napawają optymizmem, przykłady z Europy Zachodniej już nie - mówił Morawiecki.



Nawiązał również do akcji "LOT do domu".

- Trwa największa akcja logistyczna od wielu lat, jaka w Polsce wystąpiła. Przywozimy Polaków ze stu kilkunastu kierunków z całego świata (...). To Delhi, Stany Zjednoczone, także kierunki z Afryki. Jesteśmy też w kontakcie z państwami, które chcą przejechać przez Polskę na zasadzie korytarza sanitarnego - podkreślił.

"Polacy przestrzegają kwarantanny"



Premier przywołał aktualne statystyki.



- 25 tys. osób objęto nadzorem epidemicznym, 8 tys. jest na kwarantannie. Chcę podziękować wszystkim Polakom. Stosują się w sposób zdyscyplinowany. W 8-9 przypadkach nie było kogoś w domu na kwarantannie, gdy sprawdzali to policjanci czy inne służby - mówił.



Nawiązał również do postawy solidarności.



- Jest bardzo ważna: możemy w ten sposób można ochronić drugiego człowieka. Trzymajmy się reguł wyznaczonych przez GIS - to jedyne reguły zatwierdzone też przez WHO jako te, które najszybciej przyczynią się do zwalczenia Covid-19 - dodał Morawiecki.

Premier dziękował również wszystkim, którzy rozpowszechnili akcję #zostańwdomu.



- Moja wczorajsza rozmowa z blogerem Karolem też przyczyniła się, że ta informacja dotarła do młodych ludzi - stwierdził.



Morawiecki zaapelował również o rozsądek i nierozprzestrzenianie fake newsów, "niekiedy dla żartu".

Zapewnił, że rząd robi wszystko, aby dostarczyć służbie zdrowia potrzebne materiały ochrony osobistej.

- Chciałbym, aby tego było w nadmiarze. Pracujemy, aby w ciągu kilku dni tych materiałów było aż nadto, aby nie trzeba było zgłaszać zapotrzebowania do Agencji Rezerw Materiałowych - oświadczył.

"Nie ma dziś planów, by przesuwać termin wyborów prezydenckich"

Morawiecki zapewnił, że kwestia zagrożenia epidemicznego "jest codziennie rano analizowana przez rządowy zespół zarządzania kryzysowego, podczas którego minister zdrowia przedstawia szczegółowe obserwacje dotyczące rozwoju wydarzeń".

- O tym, czy ten stan będzie przedłużony, zadecyduje rządowy zespół i rząd po wzięciu odpowiednich informacji od ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego - wyjaśnił.

Morawiecki był także pytany przez dziennikarzy o kwestię wyborów prezydenckich oraz ich termin. Jak podkreślił, "dzisiaj nie ma planów, żeby przesuwać termin wyborów prezydenckich".

- Nie ma takiej konieczności. Wiemy, że we Francji np. odbyły się wybory samorządowe i Francja dzisiaj jest w innym stanie niż Polska, a więc na chwilę obecną nie mamy takich planów - powiedział.

Stan zagrożenia epidemicznego

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował też o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary – zamówienia są możliwe tylko na wynos lub z dowozem. Ponadto zdecydowano o zakazie zgromadzeń powyżej 50 osób.

W ostatnich dniach zapadły też decyzje m.in. o zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.

