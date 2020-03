"Nie było od wielu lat większego kryzysu". Premier dziękuje za akcję "Zostań w domu"

- To prawdziwa obywatelska postawa - tymi słowami premier Mateusz Morawiecki ocenił internetową akcję "Zostań w domu". W jej ramach internauci namawiają, by ze względu na epidemię koronawirusa nie wychodzić bez potrzeby na zewnątrz. Zapewnił, że rząd pracuje nad "najlepszymi sposobami zabezpieczenia polskich obywateli". Poprosił też, by w myślach i modlitwach pamiętać o personelu medycznym.