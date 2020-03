Minister zdrowia: mamy transmisję poziomą koronawirusa w Polsce

Dla każdego szpitala ma trafić 1000 sztuk kombinezonów i 1000 sztuk maseczek. - Będą też odpowiednie ilości gogli, które można sterylizować - dodał Szumowski.

Jak powiedział, będzie 19 laboratoriów badających testy na koronawirusa. - To zwiększenie przepustowości badań do ok. 3 tys. na dobę - podkreślił.

Jak wskazał dodatkowo dochodzą laboratoria w Białymstoku, Bydgoszczy, Instytut Kardiologii w Warszawie, Krakowie, Gdańsku. - To oznacza zwiększenie przepustowości badań do około trzech tysięcy na dobę. Robimy tych badań coraz więcej. Tak jak mówiłem, w miarę zwiększania się potencjalnie zakażonych pacjentów liczba wykonywanych badań rośnie - oświadczył minister.

- W momencie, gdy Polska wchodzi już w etap transmisji poziomej, jeszcze nie tak dramatycznie wyrażonej jak gdzieindziej, ale na pewno już mamy transmisję poziomą wirusa w Polsce, wtedy tak naprawdę większość pacjentów, która się zgłosi z objawami będzie miała wykonywane testy - powiedział Szumowski.

Minister dodał, że testy wykonywane są również w domach w kwarantannie. "Mamy ponad 70 karetek, które pobierają wymazy od pacjentów w miejscach, gdzie oni są" - powiedział. Szumowski mówił też, że "to jak raportują mi szpitale pozwala na znaczne zmniejszenie naporu pacjentów, którzy przychodzą na izby przyjęć". - I dobrze, bo tam powinni znaleźć się pacjenci, którzy są w stanie potrzebujących badania i ewentualnej hospitalizacji - powiedział. "Kwarantanna: zdrowi. Izolacja: chorzy" - W kwarantannie są osoby zdrowe. Tym się różni kwarantanna od izolacji, że izolacja jest pacjenta chorego, kwarantanna jest pacjenta zdrowego, ale co do którego chcemy się upewnić, że jest zdrowy. W związku z tym czekamy przez czas inkubacji i potencjalnego wirusa - mówił Szumowski. Podkreślił, że osoby są w kwarantannie po to, by potencjalnie nie zarazić innych. - Czyli nie jest to czas na piłkę nożną na zewnątrz, nie jest to czas na stanie w kolejkach, nie jest to czas na wychodzenie z psem, ani kupowanie jedzenia. Można poprosić kogoś o dostarczenie tego jedzenia - tłumaczył. - Kwarantanna domowa oznacza kwarantannę - odizolowanie - apelował minister zdrowia.

"Dziękuję"

- Działamy w bardzo trudnym reżimie kwarantanny całego społeczeństwa. Dziękuję za dużą odpowiedzialność, którą Polacy wykazują. Jeżeli 99 proc. osób na kwarantannie zachowuje jej zasady, to jest to budujące i jest to dobry wynik - stwierdził.

Minister zdrowia podziękował także za akcję #zostańwdomu. - Dziękuję koleżankom i kolegom, którzy są w największym stresie, czyli całemu personelowi medycznemu - powiedział.