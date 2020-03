Minister zdrowia: musimy się przygotować na czterocyfrowy wynik liczby zakażonych

- Musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wynik liczby osób zakażonych koronawirusem ten wzrost będzie dynamiczny - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Szumowski był pytany w Polskim Radiu, jak ocenia dynamikę wzrostu osób zainfekowanych koronawirusem w Polsce. - Mamy 125 przypadków, prognozowaliśmy ok. 100 na piątek, ale to może falować szybciej i wolniej. Musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wynik liczby osób zakażonych i ten wzrost będzie dynamiczny - powiedział.

Przyznał, że ma nadzieję, że działania, które podjął rząd przynajmniej częściowo zatrzymają dynamikę wzrostu zachorowań i "nie będziemy mieli modelu włoskiego".

Podkreślił przy tym, że dramatyczna walka toczy się na całym świecie o 10-15 proc., które będzie miało poważny przebieg tej choroby.

"Premier przedstawi projekt paktu dot. bezpieczeństwa gospodarki"

Z kolei szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk podczas poniedziałkowej rozmowy w radiu TOK FM był pytany, jakie rząd przygotował propozycje dotyczące ratowania firm, którym grozi bankructwo w związku z epidemią koronawirusa.

Szef KPRM odpowiedział, że przez ostatnie dni trwały w tej sprawie intensywne prace w resorcie rozwoju koordynowane przez premiera Morawieckiego. - Jutro pan premier przedstawi Radzie Ministrów, a potem zostanie upubliczniony projekt można powiedzieć paktu, który ma działać na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki - poinformował.

Dopytywany co się znajdzie w projekcie odparł, że "odroczenie różnych płatności jest uwzględnione w ramach tego pakietu".

Dopytywany czy będą jakieś propozycje dotyczące osób zatrudnionych na umowach zleceniach powiedział: "Też będą tam rozwiązania, które mają wesprzeć osoby na tzw. umowach śmieciowych czy jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą".

Zaznaczył, że nad pakietem cały czas trwają prace. - To są bardzo poważne działania, które niosą za sobą też określone skutki finansowe dla budżetu - mówił.

