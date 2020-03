"Niskie ukłony". Kosiniak-Kamysz apeluje o pomoc dla pracowników ochrony zdrowia

"I tu jest rola dla całego społeczeństwa. Pomóżmy naszym znajomym, pracownikom ochrony zdrowia, pomocy społecznej, służb mundurowych, którzy muszą pełnić swoją funkcję. Zaopiekujmy się ich dziećmi, pomóżmy w opiece nad rodzicami, czy zwierzakami, które mają w domu" - powiedział w nagranym apelu Władysław Kosiniak-Kamysz. "To jest miara naszej solidarności, która musi być dwukierunkowa" - podkreślił.

Niskie ukłony dla wszystkich pielęgniarek i lekarzy, ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, pracowników ochrony zdrowia i inspekcji sanitarnej. To oni na pierwszej linii frontu walczą z #koronawirus. My też możemy im pomóc. Jak? Tak👇 pic.twitter.com/s1DKV6ItHx — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 15, 2020



Podziękował także za to, co codziennie dla nas robią służby medyczne. "Dziękujemy za to, co robicie, za to, że jesteście. Że często pomimo trudności, braku dostępności do sprzętu, który Was ma chronić, jesteście cały czas na posterunku, bronicie nas przed koronawirusem i opiekujecie się nami, gdy zajdzie taka potrzeba" - mówił w nagraniu.

