Cena za bilet lotniczy to nawet 11 tys. zł. Kto zapłaci za powrót Polaków do kraju? Wyjaśniamy

Cena lotu z Kolombo do Warszawy waha się od 2 tys. do nawet 11 tys. zł zależnie od pory, natomiast podróż z Rejkiawiku do stolicy Polski to koszt ok. 3500 zł. W ramach akcji #LOTdoDomu do kraju planuje wrócić już ponad 30 tys. osób. PLL LOT informuje, że cena biletów dla europejskich tras to 400-800 zł; dla reszty świata 1600-2400. Pozostałe koszty pokryć ma polski rząd.