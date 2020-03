Chaos i kolejki na międzynarodowych lotniskach w USA

Światowa Organizacja Zdrowia uznała Europę za centrum pandemii i wielu przebywających tam Amerykanów postanowiło w pośpiechu wracać zza Oceanu do domu. Nie obejmują ich wszystkie zarządzone przez prezydenta Donalda Trumpa restrykcje w podróżowaniu, ale niezależnie od rutynowej kontroli służb migracyjnych muszą poddawać się badaniom na obecność koronawirusa, w tym - pomiarowi gorączki.

Zdarza się, że zanim pasażerowie opuszczą jedno z trzynastu wyznaczonych do ich przyjmowania lotnisk mija według różnych źródeł od czterech do ośmiu godzin. Tym, którzy przeszli przez czasochłonną procedurę nakazuje się poddanie dwutygodniowej kwarantannie.

"Prosimy o cierpliwość"

W piątek Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapowiadał, że powracający do kraju obywatele amerykańscy i stali rezydenci staną w obliczu "wzmocnionej kontroli, będą pytani o historię medyczną, aktualny stan zdrowia i dane kontaktowe".

Lokalne władze obwiniają za zwłokę Waszyngton. Gubernator Illinois J.B. Pritzker wskazał, że nowe przepisy federalne stwarzają na O'Hare w Chicago sytuację nie do zaakceptowania. Tłum w nocy z soboty na niedzielę był tak duży, że personel lotniska rozdawał oczekującym wodę i żywność.

"Obecnie pracujemy nad możliwością usprawnienia kontroli i współpracujemy z liniami lotniczymi w celu przyspieszenia tego procesu. (...) Rozumiem, że jest to bardzo stresujące. W tych niespotykanych czasach prosimy o cierpliwość" – napisał na Twitterze p.o. sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego Chad Wolf. Uzasadniał podjęte środki koniecznością ochrony społeczeństwa przed wirusem.

2/2 I understand this is very stressful. In these unprecedented times, we ask for your patience. It currently takes ~60 seconds for medical professionals to screen each passenger. We will be increasing capacity but the health and safety of the American public is first & foremost.