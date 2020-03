Chiny: maleje liczba zakażeń i zgonów wywołanych koronawirusem

Komisja podała, że 10 nowych przypadków śmiertelnych miało miejsce w centralnej prowincji Hubei, w tym siedem w mieście Wuhan, gdzie przed Nowym Rokiem wybuchła epidemia koronawirusa.

W całych Chinach bilans ofiar śmiertelnych wynosi teraz 3169. Liczba osób zainfekowanych wzrosła do 80 793.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ponad 100 krajów.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w środę pandemię nowego koronawirusa z Chin, alarmując o rosnących zakażeniach na świecie i niezdecydowanych działaniach rządów. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że koronawirus może być określany jako pandemia.

