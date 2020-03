Wizz Air zawiesił loty do Włoch i Izraela. Powodem koronawirus

Linie lotnicze Wizz Air zawiesiły od wtorku wszystkie loty do Włoch z powodu obowiązującej tam kwarantanny. Ponadto od piątku z ich siatki połączeń tymczasowo znikną też rejsy do izraelskich Tel Awiwu oraz Eljatu. Początkowo Wizz Air informował, że nie będzie wykonywał lotów tylko do północnej części Italii.

Połączenia z Polski do wszystkich miejsc we Włoszech na mapie Wizz Air będą zawieszone do 3 kwietnia. Natomiast loty z naszego kraju do Izraela nie będą wykonywane co najmniej do 23 marca. Przewoźnik zdecydował się na taki krok ze względu na obowiązujące w obu tych państwach kwarantanny ogłoszone ze względu na rozprzestrzeniającego się koronawirusa.

"Rezerwacje, których dotyczą powyższe informacje, zostaną automatycznie zmienione na połączenie na innej trasie w możliwie najbliższym terminie, o czym pasażerowie będą automatycznie informowani" - zapewnił Wizz Air.

Jak zwrócić bilet Wizz Air na lot, który został zawieszony?

Firma dodała, że klienci, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na jej stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, "w którym zaoferowana zostanie im bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji na konto Wizz Air".

Ponadto pasażerowie, którzy zarezerwowali lot za pośrednictwem agencji lub biura podróży (włącznie z internetowymi biurami) powinni skontaktować się z firmą, w której wykupili bilety.

Do Włoch, co najmniej do czwartku, nie latają również samoloty PLL LOT. - Osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane - przekazał w niedzielę p.o. rzecznika prasowego LOT Michał Czernicki.

Zakaz zgromadzeń w całych Włoszech

Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił w poniedziałek, że rząd wprowadza zakaz zgromadzeń w całym kraju. Szkoły i uniwersytety będą zamknięte do 3 kwietnia, zawieszone zostały wszystkie imprezy sportowe. Kontrolowany jest napływ osób z zagranicy. Na włoskim terytorium możliwe jest przemieszczanie się wyłącznie z powodu pracy, zdrowia i innych pilnych potrzeb.

Najnowszy bilans epidemii we Włoszech to 463 zmarłych i ponad 9,1 tysięcy potwierdzonych przypadków zarażeń.

