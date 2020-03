Kobieta z podejrzeniem koronawirusa uciekła z przychodni w Katowicach

Z przychodni w Katowicach uciekła pacjentka, u której lekarze podejrzewali zakażenie koronawirusem. Kobieta prawdopodobnie obawiała się izolacji. W jej poszukiwania zaangażowano policję, jednak po pewnym czasie 21-latka sama zgłosiła się do sanepidu.

W piątek po południu do jednej z przychodzi w centrum Katowic zgłosiła się 21-letnia kobieta z objawami przeziębienia i grypy.



Po przeprowadzonym z pacjentką wywiadzie lekarskim zaszło podejrzenie, że może być zarażona koronawirusem. W związku z tym, do czasu uzyskania potwierdzenia, musiałaby zostać poddana izolacji.

Domowa kwarantanna

21-latka prawdopodobnie przestraszyła się takiej wizji i opuściła placówkę bez zgody personelu. O incydencie powiadomiono policję. Rozpoczęły się poszukiwania pacjentki.

Jak się wkrótce okazało, 21-latka uciekła do swojego mieszkania. Stamtąd nawiązała kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach - informuje "Dziennik Zachodni".



- Po konsultacji wstępnie wykluczono u niej zakażenie koronawirusem. Kobieta dostała polecenie, że ma pozostać w domu, czyli przeprowadzić tzw. domową kwarantannę. W tej chwili nie ma konieczności przymusowego doprowadzenia jej do szpitala i hospitalizacji - poinformowała Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.



Kobieta ma pozostać w domowej kwarantannie przez 14 dni.

Pięć potwierdzonych przypadków w Polsce



Do podobnej sytuacji doszło w tym tygodniu we Włoszech. 71-letni mężczyzna zakażony koronawirusem uciekł z izolatki w szpitalu w Como na północy Włoch i wrócił taksówką do domu.

Mężczyzna usłyszał zarzut nieprzestrzegania rozporządzenia wydanego przez władze.

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o czterech nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Łącznie w naszym kraju zakażonych jest już pięć osób.



W związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 128 jest osób hospitalizowanych, 1299 poddanych kwarantannie domowej, a 6184 zostało objętych nadzorem.



Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.

