Koronawirus a zaopatrzenie aptek. Tych leków nie wolno wywozić z Polski

Wykaz zawarty jest w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia ws. produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZOBACZ: Informacja rządu ws. koronawirusa. "Jest lek, to mikstura nieskomplikowana"

Aktualnie wykaz zawiera 1324 pozycje. Oprócz dotychczasowych pozycji m.in. insulin, leków przeciwzakrzepowych, roztworów do nebulizacji czy środków stosowanych u dzieci w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej, na wykazie znalazły się m.in. leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Nie tylko leki

W najnowszym wykazie umieszczono m.in. jednorazowe strzykawki, elektroniczne termometry, rękawice zabiegowe i chirurgiczne, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy do pobierania krwi, preparaty do dezynfekcji wyrobów medycznych, odzież operacyjną, medyczne ochraniacze na obuwie, maty dekontaminacyjne, maski do podawania tlenu, maski chirurgiczne a także fartuchy chirurgiczne.

Leki, wyroby i środki żywieniowe z tzw. listy antywywozowej nie mogą być wywożone za granicę. Lista jest jednym z narzędzi, które ma ograniczać niekontrolowany wywóz leków z Polski.

WIDEO - Sasin: opozycja nie może się doczekać epidemii koronawirusa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ PAP