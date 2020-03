Po spotkaniu premiera z opozycją. "Wszyscy potrafili wznieść się ponad podziałami"

- Dla rządu PiS to niezwykle ważne, żeby tego rodzaju sprawy były ponad podziałami politycznymi. Choroba nie ma barw politycznych. Wszyscy potrafili wznieść się ponad podziałami. Dziękuję opozycji, że przyłączyła się do apelu prezydenta Andrzeja Dudy, żebyśmy o problemie koronawirusa nie dyskutowali politycznie - powiedział po spotkaniu szef KPRM Michał Dworczyk.

- Omówiona została bieżąca sytuacja - poinformował Dworczyk po spotkaniu. - Od poniedziałku do każdego klubu parlamentarnego będzie przesyłany biuletyn informacyjny. Cyklicznie będą się też odbywały takie spotkania jak dzisiaj, na których będziemy na bieżąco wymieniali się uwagami i informacjami - mówił szef KPRM.

- Padło kilka konkretnych propozycji ze strony opozycji, np. druk ulotek w jęz. ukraińskim. Skorzystamy z tych podpowiedzi, bo w tej sytuacji ważny jest dialog i spokojna, merytoryczna współpraca - podkreślił Dworczyk.

Szef kancelarii premiera zaznaczył, że "premier zapewnił, że jakiekolwiek dodatkowe środki będą potrzebne, to znajdą się w budżecie". - W tej chwili jest uruchomione 100 mln zł z rezerwy ogólnej premiera i 1 mld 300 mln zł z rezerwy kryzysowej - poinformował.

Dotarcie do Ukraińców

- Ulotki w tej chwili się drukują, będą rozsyłane przez Pocztę Polską w ramach bezadresowej wysyłki do ponad 14 mln gospodarstw domowych, plus we wszystkich firmach - stacje benzynowe Orlenu, Lotosu, punkty bankowe Pekao S.A., PKO BP czy Lotto. Tam wszędzie będzie można dostać te materiały, to blisko 25 mln ulotek, więc to trwa - mówił Dworczyk.

Na pytanie, czy ulotki będą także po ukraińsku, Dworczyk odpowiedział: "musimy się zastanowić nad precyzyjnym sposobem dotarcia". - Nie wiem czy najlepszą formą będą ulotki czy dobrze targetowana reklama w mediach społecznościowych, czy internecie. Od tego są specjaliści, ale na pewno takie działania podejmiemy, bo w Polsce przebywa ponad 1 mln obywateli ukraińskich, którzy tu pracują, jeżdżą do domu, więc powinni mieć podstawowe informacje na temat zabezpieczania się czy postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem - tłumaczył Dworczyk.

- Jutro jest posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Pan premier dał kolejne konkretne zalecenia różnym służbom i ministerstwom. Jutro będzie rozliczenie z tego, chodzi o wdrażanie nowym procedur, czy przyjęcie ich w miejscach, w których ich jeszcze nie było - poinformował.

Spotkanie premiera z opozycją

W środę w programie "Gość Wydarzeń" premier Mateusz Morawiecki oznajmił, że zaprasza liderów wszystkich ugrupowań opozycyjnych.

- Jutro chcę bardzo dokładnie przedstawić przebieg naszej dzisiejszej dyskusji na sztabie kryzysowym i chcę pokazać, jak realizujemy krok po kroku najlepsze praktyki - powiedział, informując, że w czwartek zaprosi liderów partii opozycyjnych na spotkanie dotyczące koronawirusa.



Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15:30 w KPRM. Oprócz premiera w spotkaniu wzięli udział także m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski, a także szef KPRM Michał Dworczyk.



Przedstawiciele wszystkich klubów opozycyjnych



Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele wszystkich klubów i kół opozycyjnych. PO reprezentowali posłowie Marcin Kierwiński oraz Tomasz Siemoniak.



Lewicę - Marcelina Zawisza oraz Wiesław Szczepański. Klub PSL-Kukiz15 reprezentowali Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Paweł Kukiz, a Konfederację - Krzysztof Bosak oraz Jakub Kulesza.

- Celem spotkania jest omówienie relacji pomiędzy rządem a klubami i kołami parlamentarnymi. Po to, żeby w sposób odpowiedzialny i podmiotowy współpracować przy wszystkich sprawach związanych ze zwalczaniem koronawirusa - mówił przed spotkaniem Dworczyk.



Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według danych przekazanych przez GIS od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. na całym świecie zanotowano 90 663 potwierdzone przypadki COVID-19. 3124 osoby zmarły.



W środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. Pacjent jest hospitalizowany w Zielonej Górze w Szpitalu Uniwersyteckim - na oddziale zakaźnym. Dworczyk powiedział w czwartek rano, że obecnie nie ma żadnego, innego pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

