Premier zaprosił przedstawicieli opozycji na spotkanie ws. koronawirusa

Politycy opozycji apelowali do premiera o utworzenie specjalnego zespołu ws. koronawirusa. Szef rządu, pytany o tę kwestię w programie "Gość Wydarzeń" przekazał, że podpisał pisma z zaproszeniem dla liderów partii opozycyjnych do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym wirusowi. Pisma mają zostać wysłane w czwartek rano.

"Nie mamy się czego wstydzić"

- Zapraszam liderów wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Jutro chcę bardzo dokładnie przedstawić przebieg naszej dzisiejszej dyskusji na sztabie kryzysowym i chcę pokazać jak realizujemy krok po kroku najlepsze praktyki - powiedział premier.

Dodał, że w spotkaniu udział wezmą również minister zdrowia, szef KPRM oraz osoby, które walczą z koronawirusem "dzień i noc".

- Docierają do nas informacje z całego świata i widać jak działa rząd francuski, hiszpański, niemiecki. Nie tylko nie mamy się czego wstydzić, ale dostajemy komunikaty, że rzeczywiście jesteśmy bardzo dobrze przygotowani - stwierdził Morawiecki.

"Koronawirus niedobry dla światowej gospodarki"

Premier odniósł się również do sugestii minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, która kilka dni temu stwierdziła że "polska gospodarka paradoksalnie na tego typu kryzysie może skorzystać". W środę minister poinformowała z kolei, że "negatywny wpływ koronawirusa na polską gospodarkę szacujemy wstępnie na ok. 0,2-0,3 PKB".

- Domyślam się, co mogła mieć na myśli pani minister. Jednak generalnie sprawa koronawirusa jest oczywiście sprawą niedobrą dla gospodarki na całym świecie - powiedział.

Premier Morawiecki mówił również m.in. o tym, jak rząd walczy z koronawirusem. Poinformował o planach postawienia przed niektórymi szpitalami namiotów, by "dokonywać odpowiednich procedur medycznych". Podkreślił, że takie działania prowadzone są m.in. we Francji i w Niemczech.

"Nie ma się czego obawiać"

- Wszystkie procedury są we właściwy sposób przygotowane - zapewniał Morawiecki. Dowodem ma być "książkowe, modelowe przeprowadzenie pierwszego przypadku przez służbę zdrowia". - W związku z tym nie ma się czego obawiać - mówił premier.

- Chcemy te ogniska zakażeń, jak już będą się pojawiały - niestety, jak już mówimy od samego początku - w różnych miejscach Polski, żeby były możliwe odizolowane. Żeby nie rozprzestrzeniał się na cały kraj - wyjaśniał.

Dorota Gawryluk zauważyła, że w tym przypadku wzorcowo zachował się również pacjent, a "nie wszyscy tak się zachowają". Premier przyznał dziennikarce rację i dodał: - Jeżeli spotka nas tego typu dolegliwość, o jakiej bardzo często państwo informujcie - za co bardzo dziękuję, bo proces uświadamiania jest bardzo ważną częścią misji publicznej realizowanej również przez państwa telewizję - jeżeli pacjenci zgłaszają się z objawami do placówek medycznych, to są kierowani według ściśle określonych procedur.

- Mam najbardziej aktualną wiedzę ze sztabu kryzysowego - na chwilę obecną mamy 365 pacjentów poddanych kwarantannie i 65 osób, które są hospitalizowane - poinformował premier.

Do zaproszenia opozycji na spotkanie z premierem odniósł się w "Wydarzeniach i Opiniach" Paweł Kukiz. - Oczywiście, uważam że posłowie powinni przyjść na spotkanie z premierem - przekazał. Zwrócił uwagę, że "do tej pory mieliśmy większy problem z epidemią zwykłej grypy, na którą w Polsce w tym roku zmarło już ponad 20 osób. A przy okazji koronawirusa wychodzą wszelkie mankamenty".

