Kierwiński: rząd robi politykę na koronawirusie

- Szef rządu przygotowuje przez 24 godziny specjalną ustawę. To właśnie on uprawia politykę w sprawie koronawirusa. Natomiast wizytowanie szpitali przez Andrzeja Dudę, to jest nic innego jak kampania wyborcza - mówił w programie "Graffiti" Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej.

- Czekamy na oficjalne zaproszenie, bo do tej pory było tylko zaproszenie medialne. Myślę jednak, że weźmiemy udział, ponieważ mamy kilka ważnych uwag które chcielibyśmy przekazać - powiedział Kierwiński pytany czy jego partia weźmie udział w spotkaniu ws. koronawirusa, na które szef rządu zapraszał w środę wszystkie ugrupowania.

"Mieli czas, a się nie przygotowali"

- Pierwsza sprawa to kwestia uruchomienia środków. Jeżeli dopiero wczoraj na komisji finansów publicznych przesuwa się pieniądze dla Agencji Rezerw Materiałowych, to znaczy że rząd nie przygotował się do tej sytuacji mimo, że miał na to czas. Szpitale nie mają środków na to, żeby właściwie przeprowadzać i kwarantannę i leczenie - kontynuował polityk.

Tomasz Machała zwrócił uwagę, że zarzuty te "brzmią, jakby PO chciała robić politykę na koronawirusie".

- Szef rządu wzywa, przygotowuje przez 24 godziny specjalną ustawę. To właśnie on uprawia politykę w tej sprawie. Z resztą jak widziałem pana prezydenta Dudę, który wczoraj wizytował szpitale, to jest nic innego jak kampania wyborcza - powiedział gość "Graffiti".

emi/hlk/msl/ Polsat News