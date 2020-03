Biedroń: apeluję o aktywność prezydenta i zwołanie RBN

Robert Biedroń potwierdził podczas czwartkowej konferencji prasowej w Katowicach udział posłów Lewicy w tym spotkaniu. Będą to Marcelina Zawisza i Wiesław Szczepański.

Biedroń: prezydent wydaje się bezczynny

- Chcielibyśmy przede wszystkim podczas tego spotkania zaapelować o większą albo jakąkolwiek aktywność prezydenta Dudy. Milczenie prezydenta Dudy jest niezrozumiałe dla nas wszystkich, przecież w sytuacji zagrożenia dotyczącej bezpieczeństwa państwa to prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zebrać wszystkie siły - także opozycyjne - i ponad podziałami partyjnymi, politycznymi rozmawiać na temat stanu bezpieczeństwa kraju. Tak się dzisiaj nie dzieje - powiedział Robert Biedroń.

- Prezydent Duda wydaje się w tej sprawie bezczynny, nie zabiera głosu, poprosił o zwołanie posiedzenia Sejmu, podczas którego milczał. To milczenie było bardzo wymowne i nie rozumiemy, dlaczego opozycję zaprasza dzisiaj premier Morawiecki, który nie ma narzędzia konstytucyjnego w sprawie koordynacji polityki bezpieczeństwa, a brakuje w tych wszystkich rozmowach prezydenta Dudy. Czy chodzi o to, aby prezydenta Dudę chronić w jakiś szczególny sposób? Być może prezydent nie ma wiedzy, którą ma premier Morawiecki, a to już jest bardzo niebezpieczne dla sytuacji bezpieczeństwa kraju - dodał.

Spotkanie w KPRM

- Apeluję o to, aby odbyła się w trybie pilnym Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bo tylko prezydent RP ma takie moce, żeby koordynować i podejmować decyzje w strategicznych celach związanych ze stanem państwa bezpieczeństwem państwa - podkreślił kandydat Lewicy.

Robert Biedroń poinformował też, że spotyka się z samorządowcami, zwracając uwagę na ich kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w gminach, powiatach i województwach. Zapewnił też, że będzie w najbliższych dniach apelował o spokój, rozwagę i nieuleganie panice.

Celem czwartkowego spotkania w KPRM jest omówienie relacji pomiędzy rządem a klubami i kołami parlamentarnymi, by w sposób odpowiedzialny i podmiotowy współpracować przy wszystkich sprawach związanych ze zwalczaniem koronawirusa - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

W środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. Pacjent jest hospitalizowany w Zielonej Górze w Szpitalu Uniwersyteckim - na oddziale zakaźnym. Dworczyk powiedział w czwartek rano, że obecnie nie ma żadnego, innego pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

emi/ PAP