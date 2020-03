Premier podał najnowsze dane ws. koronawirusa w Polsce

- Jeżeli pacjenci z danymi objawami zgłaszają się do poszczególnych placówek, to są kierowani według ściśle określonych procedur - podkreślił szef rządu.

Zaznaczył że kierunkiem, z którego można oczekiwać zagrożenia koronawirusem są Włochy. - Jako jeden z pierwszych krajów w Europie przeprowadziliśmy ewakuację obywateli, którzy byli w Wuhan, pokazując, że staramy się wyprzedzać w naszym przewidywaniu biegu wydarzeń to, co następuje rzeczywiście - mówił premier.

- Trudno przewidzieć skalę, ponieważ to wirus zupełnie nowej natury i nie wiemy do końca, jak on będzie się zachowywał. Liczymy na to, jak mówią specjaliści, eksperci, że wraz z nadejściem cieplejszych dni on będzie się czuł coraz gorzej, czyli my będziemy czuć się coraz lepiej - dodał szef rządu.

- Jednak dzisiaj we Francji czy Hiszpanii i Niemczech tych przypadków jest sto kilkadziesiąt. Należy się liczyć z tym, że tych przypadków w Polsce będzie na pewno więcej niż do tej pory - zaznaczył Morawiecki.

prz/ Polsat News