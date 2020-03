Ponad 100 ofiar koronawirusa we Włoszech

Do 107 wzrosła we Włoszech liczba zgonów z powodu koronawirusa; zarażonych ponad 2700 osób - poinformował w środę szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli. W ciągu doby zmarło 28 osób. 295 przypadki zakażenia określa się jako poważne.

Poprzedni bilans z wtorku to 79 zmarłych. Liczba wyleczonych osób wzrosła do 276.

Odpowiednia odległość, bez uścisków dłoni

We wtorek komitet naukowy przy premierze Włoch zaapelował do wszystkich obywateli, by w związku z koronawirusem unikali uścisków i podawania sobie rąk, a w kontaktach z innymi osobami zachowywali odległość jednego metra. Te środki ostrożności mają obowiązywać w całym kraju.

Ponadto w kolejnym dniu kryzysu epidemiologicznego we Włoszech wezwano osoby w wieku 75 lat, a także te powyżej 65 lat, które są chore, by unikały zatłoczonych miejsc.

To wśród seniorów notuje się najwięcej ciężkich przypadków koronawirusa oraz zgonów. Umierają przede wszystkim starsze osoby obciążone innymi chorobami. Zalecenia w ramach prewencji wydano na 30 najbliższych dni i mają być weryfikowane co dwa tygodnie.

Branża turystyczna straci 7,4 miliarda euro w sezonie wiosennym - taką prognozę przedstawiła w środę federacja tego sektora oraz usług. "Sytuacja jest dramatyczna" - podkreślono w komunikacie. W przedstawionym raporcie oszacowano, że w okresie od 1 marca do 31 maja do Włoch przyjedzie o ponad 31 milionów turystów mniej niż zwykle w tym czasie.

bas/ PAP, polsatnews.pl