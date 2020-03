Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Zakażony pacjent przyjechał z Niemiec

Minister zdrowia poinformował, że wyniki resort otrzymał w nocy. O zakażeniu zostali poinformowani premier i prezydent. - Tak jak obiecywaliśmy wielokrotnie, tylko gdy dostaniemy dodatni wynik testów, zostaną państwo poinformowani. To dzisiaj się stało. Dzisiaj dostaliśmy w nocy dodatni wyniki pierwszego pacjenta, który ma potwierdzone zachorowanie na koronawirusa w Polsce - powiedział Szumowski.

Zgłosił się telefonicznie

- Pacjent zgłosił się do lekarza telefonicznie. Otrzymał informacje, żeby skontaktować się ze służbami sanitarnymi - powiedział Szumowski. Podziękował także służbom sanitarnym za sprawne działanie oraz wojewodzie za to, że jest odpowiednia karetka do przewozu takich osób. - Pacjent został przewieziony do szpitala - dodał szef resortu.

ZOBACZ: Kwarantanna to stres i lęk. Psycholog radzi jak wytrzymać niepokój

- Wszystkie osoby, które miały kontakt z tym pacjentem są objęte kwarantanna domową i są pod nadzorem służb sanitarnych - poinformował Szumowski.

Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Mamy pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Pacjent przebywa w Zielonej Górze.

Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym pacjentem zostały objęte kwarantanną. pic.twitter.com/xy9BOAy6Qb — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 4, 2020

"Nie jest z grupy bardzo wysokiego ryzyka"

Minister zdrowia prosił o uszanowanie prywatności pacjenta. - Pozwólmy pacjentowi w spokoju wracać do zdrowia - powiedział. - Nie wywierajmy presji na niego, na rodzinę, bo w końcu jest to chory człowiek, który wymaga spokoju - dodał.

ZOBACZ: Szumowski: pobrane z Polic próbki są ujemne

Szumowski poinformował, że zakażony pacjent przyjechał z Niemiec. - Nie jest to jakaś grupa osób, jest to jeden człowiek - podkreślił.

Dopytywany, czy pacjent jest seniorem, odparł, że nie. - Pacjent czuje się dobrze. Nie jest z grupy bardzo wysokiego ryzyka - dodał i poinformował, że osoby, które zostały poddane kwarantannie, to nieduża grupa.

Szef resortu podkreślił, że dotychczas wykonano ponad 560 testów na obecność koronawirusa.

WIDEO: Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce

Ćwiczenia w szpitalach

Minister pytany o planowane ćwiczenia w szpitalach zaznaczył, że są one przygotowywane i będą wdrażane przez wojewodów.

- Jeden potwierdzony przypadek koronawirusa nic tutaj nie zmienia - powiedział Szumowski. - Podkreślałem to wielokrotnie: to czy wirus się pojawi, czy nie - on nie zmienia wiele w naszych procedurach. My te procedury mamy opisane - dodał.

ZOBACZ: W szpitalach odbędą się ćwiczenia na wypadek epidemii koronawirusa

Jak wskazał minister, Główny Inspektor Sanitarny wysłał kilkadziesiąt różnych dokumentów do m.in. różnych grup zawodowych, które opisują, jak się zachować. - Wszyscy to dostali, wszyscy zapoznali się i wiedzą, jak postępować - zaznaczył.

Mówiąc o założeniach ćwiczeń, które będą przeprowadzane w szpitalach, wyjaśnił, że chodzi o przepracowanie wszystkich możliwych scenariuszy, kiedy jest spokój i nie ma epidemii. - Kiedy działamy planowo, a nie na cito - mówił.

Wirus przenosi się drogą kropelkową

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. We wtorkowym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. na całym świecie zanotowano 90 tys. 663 potwierdzone przypadki COVID-19. 3 tys. 124 osoby zmarły.

Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. osób chorych.

ZOBACZ: "Rozprzestrzenianie się epidemii w Chinach ma tendencję spadkową"

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz objawy koronawirusa, powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego twojego miejsca zamieszkania - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Co najmniej metr odległości

Resort zdrowia zaleca, by często myć ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie ma do nich dostępu, to płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.).

ZOBACZ: Masz objawy koronawirusa? Sprawdź, gdzie się zgłosić

Zalecane jest, by podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie natychmiast wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, i umyć ręce.

Powinno się też zachować co najmniej metr odległości od innych ludzi, szczególnie tych, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Zaleca się, by nie dotykać oczu, nosa i ust.

Zdrowi nie powinni nosić masek

"Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2" - informuje ministerstwo.

ZOBACZ: Została w Wuhanie, bo nie mogła zabrać ze sobą psa. Prezydent zapowiedział pomoc

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego, ale stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych - informuje resort.

Ministerstwo wyjaśnia, że maseczek powinno się używać tylko wtedy, kiedy masz kaszel, podejrzewasz u siebie infekcję SARS-CoV-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji.

Trzeba też zwracać uwagę, czy sprzęt ochrony układu oddechowego ma znak CE, który potwierdza, że został prawidłowo skonstruowany i wykonany z właściwych materiałów.

WIDEO - Życie w cieniu koronawirusa. Zdjęcia z objętego kwarantanną internatu w Policach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/pgo/zdr/ polsatnews.pl, PAP