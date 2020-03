Kosiniak- Kamysz: potrzebny zespół koordynujący działania ws. koronawirusa

- Chcę się zwrócić do rządzących z wnioskiem o powołanie zespołu koordynującego współpracę w ramach różnych środowisk politycznych. Ważne, żeby z każdego środowiska politycznego była jedna osoba – powiedział Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w środę w Biłgoraju (Lubelskie), gdzie spotkał się z mieszkańcami.

Kosiniak-Kamysz na członka takiego zespołu wskazał posła PSL Dariusza Klimczaka.

Oferta Kosiniaka-Kamysza

Według szefa Stronnictwa zespół ten zajmowałby się monitorowaniem sytuacji, stanem wykonywania koniecznych procedur a także wskazywał niedociągnięcia, podpowiadał, co należy poprawić, czy zmienić. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że wraz z pojawieniem się koronawirusa pojawiają się pytania o to, jak jest przygotowana na to polska gospodarka, jak jest z zabezpieczeniem w lekarstwa. - Ten zespół byłby tutaj bardzo przydatny – zaznaczył. - To jest moja oferta do współpracy, ja do tej współpracy jestem gotowy – zadeklarował kandydat na prezydenta.

Jego zdaniem współpraca polityków może przyczynić się do uspokojenia emocji i nastrojów społecznych. - Chyba politycy najbardziej współpracą ze sobą w tym momencie mogą uspokoić opinię publiczną. Jeżeli my będziemy potrafili ze sobą normalnie współdziałać, w żaden sposób nie eskalować emocji, to jest szansa, że sytuacja zostanie uspokojona – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Apel o spokój

Zaapelował do Polaków o zachowanie spokoju, bo, jak podkreślił, "dużo bardziej niebezpieczne od różnego rodzaju chorób są emocje, które te choroby wywołują". Przypomniał, że należy przestrzegać zasad higieny. - Możemy się różnić i nie chciałbym, żeby ten wirus został wykorzystany w walce politycznej, ale też nie chciałbym, żebyśmy popadli dzisiaj w panikę – powiedział lider PSL.

- Nie ma dzisiaj powodu do robienia zapasów leków, dostępnych w aptekach. Nie róbmy też czegoś bardzo na zapas, nie kupujmy dzisiaj kilogramów makaronów, ryżu, mąki. Spokojnie. Nie ma takiej sytuacji, która by nas dzisiaj do tego skłaniała. Proszę was o to, podejdźmy z odpowiedzialnością, najwyższą starannością, ale też bez nadmiernych emocji w tym wszystkim – apelował Kosiniak-Kamysz.

Kampania a koronawirus

Na pytanie czy pojawienie się koronawirusa w Polsce wpłynie na przebieg kampanii wyborczej i ograniczenie spotkań, Kosiniak–Kamysz ocenił, że to będzie zależało od rozwoju sytuacji. Jak tłumaczył kampania to spotkania, to jest jazda po Polsce i robią to wszyscy kandydaci z różną intensywnością. - Jestem kandydatem, który najczęściej jest w terenie – zaznaczył. Zapewnił, że na spotkaniach z jego udziałem są zapewnione środki dezynfekcyjne do mycia rąk. - Będziemy zawsze stosować najlepsze standardy – dodał.

Podkreślił, że nie chciałby, żeby ta kampania była w jakiś sposób ograniczana pod pretekstem koronawirusa oraz by fakt jego występowania był wykorzystany politycznie. - Pan prezydent Andrzej Duda też dziesiątki rąk ściska, jak widzimy na zdjęciach. Muszą więc być równe zasady dla wszystkich kandydatów. Na razie nie ma żadnych takich zaleceń dotyczących ograniczenia – powiedział Kosiniak-Kamysz.

pgo/ PAP