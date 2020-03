James Bond pokonany przez koronawirusa. Przesunięto premierę

Film "No Time To Die" miał trafić do polskich kin 3 kwietnia. Światową premierę zaplanowana dzień wcześniej. Teraz już wiadomo, że fani Jamesa Bonda będą musieli poczekać do listopada.

Producenci filmu podjęli decyzję po "starannym rozważeniu i dokładnej ocenie globalnego rynku filmowego".

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd