Dobra wiadomość dla fanów Bonda. Jest piosenka tytułowa i najnowszy zwiastun

Miliony odsłuchań w kilka godzin. Piosenka tytułowa z najnowszego Bonda autorstwa 18-letniej wokalistki z Kalifornii cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Film "No Time To Die" trafi do polskich kin 3 kwietnia. Twórcy podzielili się dzisiaj kolejnym zwiastunem.

"To szalone być częścią tak wielkiego projektu. To wielki honor" - pisała wokalistka. W styczniu 18-letnia Billie Eilish otrzymała pięć statuetek na rozdaniu nagród Grammy. Amerykańska piosenkarka pop została wyróżniona w najważniejszych kategoriach - album roku, nagranie roku i piosenka roku.

Piosenki tytułowe do dwóch ostatnich części przygód o Jamesie Bondzie "Spectre" (2015 r.) i "Skyfall" (2012 r.) (odpowiednio wykonane przez Sama Smitha oraz Adele) zostały nagrodzone Oscarami.

"Nie czas umierać" to 25. część filmowego cyklu o przygodach agenta 007. W główną postać - brytyjskiego agenta wywiadu Jamesa Bonda - po raz piąty wcieli się gwiazda kina sensacyjnego Daniel Craig. Tym razem jego przeciwnikiem będzie złoczyńca o imieniu Safin grany przez laureata Oscara Ramiego Maleka. W filmie wystąpią również m.in. Ana de Armas, Léa Seydoux i Ralph Fiennes. Światowa premiera filmu zaplanowana jest na drugiego kwietnia.

Billie Eilish urodziła się 18 grudnia 2001 r. Jej pierwszy minialbum wydany we wrześniu 2017 r. uzyskał status platynowej płyty w m.in. Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Pierwszy album studyjny "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" z 2019 r. uzyskał status podwójnej platynowej płyty w USA. Do jej najbardziej znanych utworów można zaliczyć m.in. "Bury a friend", "Bellyache" oraz "Bad guy", który w serwisie YouTube odtworzono ponad 717 mln razy.

