Strażak z rodziną z Międzyrzecza w szpitalu. Całą jego jednostkę poddano kwarantannie

Rzecznik Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak przekazała, że na oddział zakaźny przyjęto czteroosobową rodzinę z dwójką dzieci w wieku 2 i 4 lata. - Przywiezieni zostali z Międzyrzecza. Byli na wakacjach w Niemczech. Mają objawy przeziębieniowe, w związku z tym zostali tutaj przekierowani - powiedziała.

"We wszystkich szpitalach coś takiego się teraz dzieje"

Ojciec rodziny, która trafił do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, jest strażakiem. 38 strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu zostało objętych kwarantanną domową, a cały budynek komendy jest dezynfekowany. Nad bezpieczeństwem pożarowym w okolicy czuwają teraz strażacy z sąsiednich jednostek.

W środę po południu do szpitala przyjęto dwie inne osoby.

Sylwia Malcher-Nowak podkreśliła, że nie należy wiązać tych przypadków z pacjentem, u którego wykryto koronawirusa. - To są kolejne przypadki podejrzeń. Prawdopodobnie we wszystkich szpitalach coś takiego się teraz dzieje - powiedziała. Dodała, że pacjenci są obecnie diagnozowani.

Wyjaśniła, że pacjenci będą mieli pobrane próbki. Lekarze najpierw sprawdzą, czy rodzina nie jest chora na zwykłą grypę. - Jesteśmy w trakcie sprawdzania czy pacjenci nie są chorzy na grypę. Lekarz, który ma dziś dyżur przekazał mi, że bez względu na to, jaki będzie wynik, wyślemy próbki do badania do Gorzowa Wielkopolskiego - powiedziała Malcher-Nowak.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce

W środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w nocy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent jest hospitalizowany na oddziale zakaźnym szpitala w Zielonej Górze. Mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec.

Aktualnie na oddziale zakaźnym zielonogórskiego szpitala przebywa siedmioro pacjentów, w tym jeden z potwierdzonym koronawirusem. Oddział może przyjąć łącznie 34 pacjentów

grz/ "Gazeta Lubuska", PAP, polsatnews.pl