Koronawirus jest już na Litwie i Białorusi

We Włoszech znajduje się największe w Europie ognisko zakażeń; z powodu choroby wywołanej nowym koronawirusem zmarło tam 17 osób, a 650 jest zakażonych.

Litewski rząd poinformował, że po powrocie do kraju zakażona koronawirusem 39-latka została odizolowana w szpitalu w mieście Szawle na północy Litwy. Od tamtej pory przebywa na obserwacji i ma nieznaczne objawy, w tej chwili bez podwyższonej temperatury.

Kobieta wraz z innymi osobami uczestniczyła we Włoszech w konferencji, następnie przyleciała do Kowna na południu Litwy - sprecyzował na konferencji prasowej minister zdrowia tego kraju Aurelijus Veryga. Jak dodał, pasażerowie siedzący obok niej w sąsiednich rzędach zostaną przebadani na obecność koronawirusa.

Także na Białorusi stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju.

- Chcielibyśmy poinformować, że testy przeprowadzone 27 lutego w centrum epidemiologii i mikrobiologii wykazały obecność koronawirusa Covid-19 u jednego ze studentów z Iranu - przekazał białoruski resort.

Nowe przypadki w Szwecji i Norwegii

W Szwecji trzy nowe przypadki koronawirusa zdiagnozowano u pacjentów w Goeteborgu - jeden w Uppsali oraz jeden w Sztokholmie. Dwie osoby z Goeteborga miały wcześniej kontakt z mężczyzną, u którego wirusa wykryto w środę. Powrócił on do Szwecji z północnych Włoch.

Inna zakażona osoba z Goeteborga przebywała wcześniej we Włoszech. Pacjent z Uppsali wrócił niedawno z Niemiec, natomiast chory ze Sztokholmu z Iranu.

Pierwszą osobą w Szwecji u której wykryto koronawirusa była kobieta, która pod koniec stycznia wróciła z Chin do Joenkoeping w południowej Szwecji.

W czwartek do czterech wzrosła liczba przypadków potwierdzonego koronawirusa w Norwegii. Wirusa wykryto u dwóch pacjentów w Oslo oraz u jednego w Baerum pod Oslo. Wiadomo, że wcześniej dwie zakażone osoby przebywały we Włoszech, a jedna w Iranie.

W środę norweskie służby poinformowały o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem u kobiety z Tromsoe na północy kraju. Kobieta ta przebywała czasowo w Chinach.

Na świecie już ponad 80 tys. zakażonych

Epidemia koronawirusa Covid-19, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, rozpoczęła się w grudniu ub.r. na targu w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, gdzie sprzedawano m.in. dzikie zwierzęta.

Do tej pory w Chinach kontynentalnych koronawirusem zakażone zostały 78 824 osoby, spośród których 2 788 zmarło. Koronawirus rozprzestrzenił się na ok. 50 krajów, w których przypadki śmiertelne odnotowano m.in. w Iranie (26), w Korei Południowej (13), we Włoszech (17) i w Japonii (8). W sumie na świecie zakażonych jest ponad 83 tys. ludzi.

