"Lekarze nie wiedzą, gdzie kierować pacjenta". Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej o koronawirusie

- Myślę, że to kwestia najbliższych dni, po stronie władz leży obowiązek, żeby jak najszybciej do lekarzy dotrzeć z procedurami, które - mam nadzieję - są. Lekarze wciąż się do nas zwracają z pytaniami, jak pokierować pacjenta i jak się w danym przypadku zachować - mówił prezes OIL, zapytany przez Michała Stelę, czy szpitale są proceduralnie gotowe na walkę z koronawirusem.

WIDEO: zobacz rozmowę w programie "Interwencja Extra"



- Apelujemy do pacjentów, żeby chodzili do lekarzy wtedy, kiedy jest to zalecane tak, jak mówi ministerstwo zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Głównym przekazem jest to, żeby zachowywać zdrowy rozsądek, przestrzegać zasad higieny, unikać dużych skupisk ludzi i tych regionów, gdzie jest zagrożenie - podkreślał lekarz.

ZOBACZ: Minister zdrowia: nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce

- Koronawirus w Polsce to kwestia czasu, póki co nie ma potwierdzonego przypadku w naszym kraju - poinformował w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jeśli koronawirus się pojawi, natychmiast przekażemy tę informację opinii publicznej - zaznaczył.



Minister podał, że w Polsce jest hospitalizowanych 47 osób z podejrzeniem koronawirusem, 55 osób jest objętych kwarantanną domową, a ponad 1570 jest monitorowanych przez służby sanitarne.

