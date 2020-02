8400 osób podejrzewanych o zakażenie koronawirusem w Kalifornii i zaledwie 200 testów w całym stanie

"Koronawirus rozprzestrzenił się po całym świecie, ale postępuje bardzo wolno w USA, ponieważ prezydent Trump bardzo szybko zamknął granice i zawiesił loty" - napisał Donald Trump na Twitterze. Zaatakował przy okazji Demokratów.

So, the Coronavirus, which started in China and spread to various countries throughout the world, but very slowly in the U.S. because President Trump closed our border, and ended flights, VERY EARLY, is now being blamed, by the Do Nothing Democrats, to be the fault of “Trump”.