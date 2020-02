"Nawet gdy nie było wesoło, potrafił z tego żartować". Dowbor i Gąsowski wspominają Królikowskiego

- Paweł był zawsze uśmiechnięty, zadowolony. Posiadał wybitne umiejętności posługiwania się językiem polskim. Czasem wręcz do absurdu rozbudowane zdania, barokowe, ale przy okazji bezbłędne - tak zmarłego Pawła Królikowskiego wspominał Maciej Dowbor, obok Piotra Gąsowskiego, jeden z prowadzących program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Królikowski odszedł w czwartek w wieku 58 lat.

- Nie dochodzi do mnie to, co się stało. (…) W mojej pamięci zostanie jako uśmiechnięty, zawadiacki, o głębokim spojrzeniu - mówił Gąsowski.

Goście Polsat News pracowali z Pawłem Królikowskim przy produkcji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zmarły aktor przez wiele edycji był jednym z jurorów oceniających zmagania uczestników.

- Przychodzących do programu młodych potrafił zachęcić, zmotywować, znaleźć dla każdego miłe słowa - dodał Gąsowski.

"Zawsze się uśmiechał"

Dowbor wspominał nagrywanie poprzedniego sezonu "TTBZ". Paweł Królikowski już wtedy chorował.

- Widzowie zapewne to zauważyli. Po zabiegu operacyjnym czaszki nosił kapelusz. Mimo że sytuacja nie była wesoła, on nawet wtedy potrafił z niej żartować - wspomina.

Dziennikarz zaznaczył, że Królikowski zawsze się uśmiechał.

- Nie przypominam sobie, żeby wpadał w szał. To nie ten typ charakteru. (…) Widać, że przeczytał mnóstwo książek, był szeroko wykształcony, miał szeroki horyzont, otwartość na ludzi. Nie bał się nowości. Bardzo wrażliwy człowiek - stwierdził Dowbor.

Według niego, niemożność uczestniczenia w kolejnej edycji "TTBZ" była dla zmarłego aktora sporym ciosem.

- On bardzo chciał dalej pracować - podkreślił.

"Uwielbiał wszelkiego rodzaju jednoślady"

Piotr Gąsowskim zaznaczył, że będzie mu brakować wspólnych rozmów.

- O życiu, kobietach, dzieciach i o tym, jak ciężko trzeba pracować, by wyżywić swoje rodziny - wspominał wzruszony.

Dowbor, pytany o ciekawe historie związane z Pawłem Królikowskim, opowiedział o jednej z jego pasji.

- Uwielbiał jednoślady wszelkiego rodzaju. Zarówno te napędzane siłą ludzkich mięśni, ale też wszelkiego rodzaju mikroskopijne silniki, skutery. (…) On uwielbiał też dobre samochody - spuentował.

Przebywał na oddziale neurochirurgicznym

Paweł Królikowski zmarł w czwartek nad ranem w wieku 58 lat. Do szpitala trafił tuż przed Bożym Narodzeniem, 20 grudnia. Przebywał na oddziale neurochirurgicznym.

Zmarły aktor był związany z Telewizją Polsat. Od 8 marca 2014 do 23 listopada 2019 zasiadał w jury programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Królikowski w 2015 roku przeszedł zabieg usunięcia tętniaka mózgu. Operacji neurochirurgicznej musiał poddać się również w 2019 roku. Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu dalszą pracę przy produkcji Polsatu.

W kwietniu skończyłby 59 lat. Zostawił żonę, również aktorkę, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską oraz piątkę dzieci: Antoniego, Julię, Marcelinę, Ksawerego i Jana. Bratem Pawła Królikowskiego jest Rafał, również zajmujący się aktorstwem.

Grał w serialach Polsatu

Przez trzynaście lat realizował program "Truskawkowe Studio". Grał w serialach Telewizji Polsat: "Przyjaciółki", "Hotel 52" i "Szpilki na Giewoncie". Za Kusego w serialu "Ranczo" w TVP otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora komediowego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku.

Od 2013 r. grał w komedii romantycznej w odcinkach "To nie koniec świata!" emitowanej w Polsacie, brawurowo wcielając się w postać burmistrza Białej Podlaskiej, Włodzimierza Pietrzyka.

16 kwietnia 2018 roku Paweł Królikowski został wybrany na prezesa Związku Artystów Scen Polskich, zastępując Olgierda Łukaszewicza. Niespełna tydzień temu, ze względu na stan zdrowia, zrezygnował z funkcji prezesa ZASP. Miejsce Królikowskiego zajął Krzysztof Szuster.

ac/ml/ Polsat News, polsatnews.pl