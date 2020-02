"Emanował dobrą energią", "miał ogromne poczucie humoru". Wspomnienia o Pawle Królikowskim

Paweł Królikowski zmarł w czwartek nad ranem w wieku 58 lat. Do szpitala trafił tuż przed Bożym Narodzeniem, 20 grudnia. Przebywał na oddziale neurochirurgicznym.

Zmarły aktor był związany z Telewizją Polsat. Od 8 marca 2014 do 23 listopada 2019 zasiadał w jury programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Królikowski w 2015 roku przeszedł zabieg usunięcia tętniaka mózgu. Operacji neurochirurgicznej musiał poddać się również w 2019 roku. Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu dalszą pracę przy produkcji Polsatu.

"Uśmiech, życzliwość, zainteresowanie, empatia"

Zmarłego aktora wspominają osoby publiczne - politycy, aktorzy, osoby publiczne.

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu dziś nad ranem Pana Pawła Królikowskiego - Prezesa ZASP, świetnego Aktora i wspaniałego Człowieka - życzliwego, ciepłego i pełnego dowcipu. Wraz z Agatą łączymy się w żalu i modlitwie z Najbliższymi i Przyjaciółmi ś.p. Pana Pawła. RiP. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 27, 2020

Nie żyje Paweł Królikowski. Aktor, reżyser, miłośnik Wrocławia, realizator Truskawkowego Studia, a przede wszystkim niezwykle ciepła postać. Uśmiech, życzliwość, zainteresowanie, empatia czyniły z Pawła wręcz towarzyską Osobistość. Niedowierzając w informację...będzie Go brakować — Bogdan Zdrojewski (@BZdrojewski) February 27, 2020

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Pawła Królikowskiego. Aktor w 2018 r. został odznaczony przez min. kultury prof. @PiotrGlinski Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w dziedzinie filmu i teatru. #PawełKrólikowski https://t.co/Pbu6zUYT5p pic.twitter.com/zZ1nUaCDOu — Ministerstwo Kultury (@MKiDN_GOV_PL) February 27, 2020

Paweł Krolikowski, który od dłuższego czasu zmagał się z chorobą neurologiczną, nie żyje. RIP. Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) February 27, 2020

- Był ciepły, uśmiechnięty, dowcipkujący. To był człowiek, z którym lubiłem się spotykać, którego lubiłem spotykać, słuchać, patrzeć na niego jak mówi, jak się uśmiecha, jak jest pełen życia. Emanował dobrą energią. Zawsze pozostawał sobą, biła od niego ta dobra energia. Nie jest łatwo mówić o takiej stracie - przyznał aktor Andrzej Grabowski.

Tylko jedno słowo: "tato"

Paweł Królikowski w kwietniu skończyłby 59 lat. Zostawił żonę, również aktorkę, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską oraz piątkę dzieci: Antoniego, Julię, Marcelinę, Ksawerego i Jana. Bratem Pawła Królikowskiego jest Rafał, również zajmujący się aktorstwem.

Syn Antoni w styczniu opublikował na Instagramie poruszające zdjęcie z ojcem. Napisał tylko jedno słowo: "tato".

Wyświetl ten post na Instagramie. #tato ❤️🐰 Post udostępniony przez Antoni Królikowski (@antek.krolikowski) Sty 10, 2020 o 9:12 P ST

Związany z teatrem, serialem i filmem

Paweł Królikowski urodził się 1 kwietnia 1961 r. w Zduńskiej Woli. Był aktorem filmowym, telewizyjnym, teatralnym i dubbingowym, prezenterem i realizatorem telewizyjnym. W 1987 r. ukończył Wydział Aktorski w PWST we Wrocławiu. Związany najpierw z Teatrem Studyjnym w Łodzi, potem po przeprowadzce do Wrocławia - z oddziałem regionalnym TVP we Wrocławiu.

W latach 1987-90 występował w Teatrze Studyjnym w Łodzi. Zadebiutował w 1984 r. rolą chuligana w filmie dla dzieci i młodzieży "Dzień kolibra" w reżyserii Ryszarda Rydzewskiego (1984). Obraz został wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym dla Dzieci w Chicago.

W czasie studiów zagrał w telewizyjnym filmie Łukasza Wylężałka "Ludożerca" (1987), przygodowej "Opowieści Harleya" (1987), do której skomponował i napisał tekst piosenki "Mój Harley", a także w dramacie "Pantarej" (1987), gdzie wystąpił w roli narkomana. Za jego najważniejszą i najbardziej dojrzałą rolę uchodzi kreacja w "Helu" Kingi Dębskiej (2009).

Grał w serialach Polsatu

Przez trzynaście lat realizował program "Truskawkowe Studio". Grał w serialach Telewizji Polsat: "Przyjaciółki", "Hotel 52" i "Szpilki na Giewoncie". Za Kusego w serialu "Ranczo" w TVP otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora komediowego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku.

Od 2013 r. grał w komedii romantycznej w odcinkach "To nie koniec świata!" emitowanej w Polsacie, brawurowo wcielając się w postać burmistrza Białej Podlaskiej, Włodzimierza Pietrzyka.

16 kwietnia 2018 roku Paweł Królikowski został wybrany na prezesa Związku Artystów Scen Polskich, zastępując Olgierda Łukaszewicza. Niespełna tydzień temu, ze względu na stan zdrowia, zrezygnował z funkcji prezesa ZASP. Miejsce Królikowskiego zajął Krzysztof Szuster.

