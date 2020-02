Nie żyje Paweł Królikowski

Paweł Królikowski - znany aktor, były juror programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie żyje. Zmarł w czwartek nad ranem w wieku 58 lat. Wiadomo, że trafił do szpitala tuż przed Bożym Narodzeniem.

Zmarły aktor był związany z Telewizją Polsat. Od 8 marca 2014 do 23 listopada 2019 zasiadał w jury programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Królikowski w 2015 roku przeszedł zabieg usunięcia tętniaka mózgu. Operacji neurochirurgicznej musiał poddać się również w 2019 roku. Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu dalszą pracę przy produkcji Polsatu.

WIDEO: Królikowski o udziale w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Związany z teatrem, serialem i filmem

Paweł Królikowski w 1987 r. ukończył Wydział Aktorski w PWST we Wrocławiu. Związany najpierw z Teatrem Studyjnym w Łodzi, potem po przeprowadzce do Wrocławia - z oddziałem regionalnym TVP we Wrocławiu.

Przez trzynaście lat realizował program "Truskawkowe Studio". Grał w serialach Telewizji Polsat: "Przyjaciółki", "Hotel 52" i "Szpilki na Giewoncie". Za Kusego w "Ranczo" otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora komediowego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku.

Od 2013 r. grał w komedii romantycznej w odcinkach "To nie koniec świata!" emitowanej w Polsacie, brawurowo wcielając się w postać burmistrza Białej Podlaskiej, Włodzimierza Pietrzyka.

Prezes ZASP

16 kwietnia 2018 roku Paweł Królikowski został wybrany na prezesa Związku Artystów Scen Polskich, zastępując Olgierda Łukaszewicza. W tym tygodniu, ze względu na stan zdrowia, zrezygnował z funkcji prezesa ZASP. Miejsce Królikowskiego zajął Krzysztof Szuster.

ZOBACZ: Paweł Królikowski: W tym programie jest chemia

Paweł Królikowski w kwietniu skończyłby 59 lat. Zostawił żonę, również aktorkę, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską oraz piątkę dzieci: Antoniego, Julię, Marcelinę, Ksawerego i Jana. Bratem Pawła Królikowskiego jest Rafał, również zajmujący się aktorstwem.

Syn Antoni w styczniu opublikował na Instagramie poruszające zdjęcie z ojcem. Napisał tylko jedno słowo: "tato".

Wyświetl ten post na Instagramie. #tato ❤️🐰 Post udostępniony przez Antoni Królikowski (@antek.krolikowski) Sty 10, 2020 o 9:12 P ST

"Z moim Przyjacielem Królikiem. Zdrówka Kochany. Wracaj, się nie wygłupiaj , musimy jeszcze dużo namieszać. Czekam na Ciebie w boksach. Twoja Lucynda" - napisała pod koniec grudnia również na Instagramie aktorka związana z "Ranczem", Ilona Ostrowska.

ac/ PAP, polsatnews.pl, polsat.pl