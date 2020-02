"New York Times" cytuje burmistrza Włodawy. "Nie wszystkie miasta w Polsce są homofobiczne"

"New York Times" zacytował fragment listu burmistrza Włodawy do jednego z francuskich miast. Wiesław Muszyński chce, by Polska była odbierana jako otwarty kraj. To reakcja na tworzenie w Polsce tzw. "stref wolnych od LGBT". W związku z uchwaleniem ustawy dot. wprowadzenia stref w Tuchowie, Francuzi zerwali współpracę z miastem.