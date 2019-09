Papież spotkał się z jezuitą krytykowanym za działania na rzecz osób LGBT

Audiencja miała prywatny charakter i została odnotowane w codziennym biuletynie watykańskiego biura prasowego.



Przypomina się, że ksiądz Martin jest autorem książki, w której przedstawił swoje stanowisko, że Kościół katolicki powinien bardziej zwrócić się w stronę osób LGBT. Szczególnie ostro krytykowany jest przez kościelne grupy konserwatywne w Stanach Zjednoczonych. W Watykanie został mianowany jednym z konsultantów do spraw komunikowania.



O przebiegu poniedziałkowej audiencji ksiądz Martin poinformował na Twitterze. "Jeden z najważniejszych momentów mojego życia. Poczułem się dzisiaj zachęcony, pocieszony i zainspirowany przez Ojca Świętego" - napisał jezuita.

One of the highlights of my life. I felt encouraged, consoled and inspired by the Holy Father today. And his time with me, in the middle of a busy day and a busy life, seems a clear sign of his deep pastoral care for LGBT Catholics and LGBT people worldwide. (Foto@VaticanMedia). pic.twitter.com/1BeaiVh0Q4