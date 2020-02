Koronawirus. Kilkadziesiąt nowych zakażeń w Niemczech i we Francji

18 nowych przypadków zakażenia koronawirusem zdiagnozowano w Niemczech - poinformowała w czwartek niemiecka służba zdrowia. Tym samym w kraju obecnie są 44 osoby będące nosicielami wirusa Covid-19. Natomiast we Francji liczba zakażonych wzrosła do 38.

Najwięcej nowych zakażeń w Niemczech wykryto w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie kraju, gdzie stwierdzono 14 nowych przypadków koronawirusa.

Osoby zainfekowane zostały objęte domową kwarantanną, ponieważ leczenie w szpitalu, jak oświadczyły władze landu, nie jest konieczne. W sumie w tym kraju związkowym odnotowano dotąd 20 zakażeń. Niemal wszystkie te osoby to mieszkańcy miasta Gangelt.

ZOBACZ: Minister zdrowia: nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce

Pozostałe cztery ujawnione w czwartek przypadki infekcji pochodzą z Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie kraju. W tej grupie są dwie kobiety i mężczyzna, a landowe służby zdrowia zakażenia wiążą z pobytem służbowym tych osób w Monachium w dniach 19-21 lutego.

Wirusem prawdopodobnie zakaziły się tam od Włocha, który wrócił już do swojego kraju, gdzie wykryto u niego koronawirusa.

20 nowych przypadków koronawirusa we Francji w jeden dzień

Natomiast liczba osób zakażonych koronawirusem we Francji wzrosła do 38 - poinformował w czwartek tamtejszy minister zdrowia Olivier Veran. To wzrost o 20 przypadków w porównaniu z dniem poprzednim.

ZOBACZ: Gwałtowny wzrost zarażeń koronawirusem. W tle zgromadzenia kontrowersyjnej sekty

Minister podczas briefingu oświadczył, że przeprowadzanych obecnie jest jeszcze "kilka badań", zatem bilans może się wkrótce zmienić.

We francuskich szpitalach przebywają obecnie 24 osoby, u których stwierdzono obecność koronawirusa, z czego dwie - jak poinformowano - są w "stanie poważnym". 12 zostało wyleczonych.

Wcześniej w czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron przybył do szpitala Pitie-Salpetriere w Paryżu, gdzie w nocy z wtorku na środę zmarł pacjent - pierwsza francuska ofiara koronawirusa, a zarazem druga osoba, która zmarła z powodu Covid-19 na terytorium Francji; pierwszą był chiński turysta.

WIDEO - Wuhan opustoszało. Blokady na ulicach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP, polsatnews.pl