Warszawa: motocykle od wiosny legalnie na wszystkich buspasach

Motocykliści legalnie wjadą na wszystkie buspasy w Warszawie. Najprawdopodobniej stanie się to dopiero w maju choć stołeczny ratusz zapowiada, że oznakowanie będzie zmieniane już w kwietniu. Wszystkie kolejne stałe pasy uprzywilejowane oddawane do użytku w przyszłości będą od razu dostępne dla jednośladów - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

W Warszawie motocykliści będą mogli legalnie jeździć po wszystkich stałych buspasach - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zmiany w organizacji ruchu oraz zmiana oznakowania zostaną wprowadzone w kwietniu i maju na tych ulicach, które mają stałe buspasy.

Udany jednośladowy pilotaż w stolicy

Decyzja prezydenta Warszawy to efekt pilotażu, który prowadzony był przez dwa sezony motocyklowe od maja 2018 roku do października

2019 roku. Przez ten czas motocykliści mogli korzystać z dwóch udostępnionych dla jednośladów cywilnych buspasów - na ul. Radzymińskiej i al. "Solidarności" oraz na Trasie Łazienkowskiej. Miasto prowadziło w tym czasie kampanię informacyjną "Motocykle na buspasach".

Stołeczny ratusz podkreślił, że wynik pilotażu był pozytywny. - Motocykliści z odpowiednim poszanowaniem potraktowali przywilej jazdy po wydzielonych pasach, a ze strony kierowców autobusów komunikacji miejskiej nie mieliśmy uwag krytycznych - poinformował prezydent stolicy.

Motocykliści muszą czekać na znaki

Zmiany w organizacji ruchu i w oznakowaniu, które prowadzone będą w kwietniu i w maju, obejmą wszystkie stałe buspasy w stolicy. Motocykliści muszą pamiętać, że będą mogli po nich jeździć dopiero wtedy, gdy zaczną dopuszczać taką sytuację znaki drogowe. najprawdopodobniej stanie się to jednak dopiero w maju. "Poruszanie się po buspasach, gdzie organizacja ruchu nie została jeszcze wprowadzona, stanowić będzie wykroczenie drogowe" - zastrzega ratusz.

Nowe oznaczenia pojawią się na ponad 20 ciągach komunikacyjnych. Zgodnie z wyliczeniami ratusza to blisko 53 km wydzielonych korytarzy transportowych, po których dotąd mogły jeździć autobusy miejskie, taksówki i Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych. Na znakach pionowych przy busach, gdzie dziś wymieniane są "BUS", "TAXI" i "MTON", umieszczony zostanie napis "MOTOCYKLE".

Motocykliści nie będą jednak mogli jeździć na tymczasowych odcinkach wydzielonych dla komunikacji miejskiej np. przy okazji budowy drugiej linii metra.

W pracach nad realizacją projektu udział wzięło Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Zarząd Transportu Miejskiego, a także przedstawiciele środowisk motocyklistów, w tym Fundacji Jednym Śladem, której celem jest zwiększanie świadomości uczestników ruchu drogowego w Polsce i niesienie pomocy poszkodowanym.

Wszystkie projektowane w przyszłości stałe pasy dla autobusów komunikacji miejskiej dopuszczać będą jazdę motocykli. W pierwszej kolejności powstaną one na ul. Puławskiej, Radzymińskiej w kierunku Marek oraz na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Zaskoczenie społecznej inicjatywy

O umożliwienie motocyklistom korzystania z buspasów od 10 lat zabiegała u stołecznych władz inicjatywa "Motocykle na buspasy - Warszawa".

- Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tą decyzją, ponieważ nie mieliśmy wcześniej żadnej informacji z biura prezydenta. Cały czas byliśmy dobrej myśli i wierzyliśmy, że to w końcu dojdzie do skutku - powiedział przedstawiciel inicjatywy Jacek Durlik.

- Od sześciu lat zaostrzyliśmy stanowisko i staraliśmy się prężniej działać. Odbywały się spotkania m.in. z dyrektorem ZTM. Były także badania Politechniki Warszawskiej w tym zakresie dzięki naszym staraniom i naciskom na Urząd m.st. Warszawy - dodał. - Wiemy, i to jest też poparte badaniami, że przysporzy to wszystkim pozytywnych aspektów. Będzie bezpieczniej na drogach - i dla motocyklistów, i dla pozostałych uczestników ruchu - podsumował Durlik.

Z inicjatywą współpracował radny dzielnicy Ursynów Paweł Lenarczyk, na którego stronie internetowej po ogłoszeniu decyzji prezydenta Warszawy opublikowano podziękowania, m.in. dla Trzaskowskiego i jego zastępczyni Renaty Kaznowskiej. "Najważniejsze jednak podziękowania kierujemy do środowiska motocyklistów, które od lat nas wspierało i dopingowało do działania" - podkreślono we wpisie.

