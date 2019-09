Zgubił kask i telefon podczas ucieczki skradzionym motocyklem. Znalazł go pies tropiący

Jadącego z prędkością 150 km/h motocyklistę inspektorzy transportu drogowego zauważyli w pobliżu Bydgoszczy. Kiedy dali mu znak do zatrzymania, ten zaczął uciekać, a po kilkuset metrach przewrócił się i pieszo uciekł do lasu. Po drodze zgubił kask i telefon komórkowy. Zbiega wytropił policyjny pies tropiący.

Do pościgu za motocyklistą przekraczającym dopuszczalną prędkość doszło w czwartek ok. godz. 13. Inspektorzy wyposażeni w urządzenie do pomiaru prędkości, zmierzyli, że kierowca jednośladu jechał drogą krajową numer 5 w pobliżu Bydgoszczy ponad 150 km/h na odcinku, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 100 km/h.



Inspektorzy dali motocykliście sygnał do zatrzymania się. Mężczyzna zjechał w jedną z bocznych uliczek, zatrzymał się na chwilę, po czym rozpoczął ucieczkę. Inspektorzy ruszyli w pościg, zawiadamiając jednocześnie o zdarzeniu bydgoską policję.

Przewrócił się i uciekał pieszo



Kiedy zbieg wjechał w osiedlowe uliczki, po kilkusetmetrowej jeździe stracił panowanie nad pojazdem. Przewrócił się, uszkodził jedno z aut parkujących na poboczu. Mężczyzna porzucił motocykl i uciekł do pobliskiego lasu, po drodze gubiąc kask i telefon komórkowy.



Przybyli na miejsce policjanci do poszukiwań uciekiniera użyli psa tropiącego. Zbiega złapano, teraz grozi mu grzywna za przekroczenie prędkości oraz odpowiedzialność karna za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Odpowie również za kradzież, gdyż motocykl został wcześniej skradziony w jednej z dzielnic Bydgoszczy.

