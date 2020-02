Prezydent chce specjalnego posiedzenia Sejmu w związku z koronawirusem

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zwróci się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o pilne zwołanie specjalnego posiedzenia izby ws. koronawirusa po to, aby rząd udzielił informacji całemu społeczeństwu. Chce też, aby "zostały podjęte odpowiednie dodatkowe działania legislacyjne, które ułatwią przygotowanie i ewentualną walkę" z nową chorobą.

W środę prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski i główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas spotkali się, aby omówić sytuację wokół koronawirusa.

- Podjąłem decyzję, że jeszcze dzisiaj zwrócę się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zwołanie w trybie możliwie najpilniejszym specjalnego posiedzenia Sejmu po to, aby rząd udzielił informacji całemu społeczeństwu - poinformował Duda.

Prezydent chce, by rząd poinformował o zabezpieczeniach

Prezydent chce, aby na otwartym posiedzeniu Sejmu udzielone zostały informacje o tym, "jaka jest dzisiaj sytuacja w związku z szerzącą się w Europie już epidemią zachorowań wywołanych koronawirusem, jakie działania zostały podjęte oraz w jaki sposób zabezpieczamy Polaków, aby w jak najmniejszym stopniu - gdyby taka sytuacja się zdarzyła - ten wirus dotknął nasz kraj".

- Poprosiłem, żeby te działania zostały podjęte i żeby już zaczęto się przygotowywać do tego, by to posiedzenie mogło nastąpić" - powiedział Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że marszałek Sejmu zwoła takie posiedzenie "w szybkim tempie".

Specjalna infolinia NFZ dot. koronawirusa

W Polsce nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. Uruchamiana jest infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia tą chorobą. Numer infolinii to 800 190 590. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

PAP, polsatnews.pl