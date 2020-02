Koronawirus - najnowsze informacje ze świata. Kolejne kraje potwierdzają przypadki zakażeń

O pierwszym przypadku zakażenia nowym koronawirusem w Ameryce Łacińskiej poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Infekcję 61-latka, który odwiedził wcześniej Włochy, miał potwierdzić szpital w Sao Paulo w Brazylii. Pierwszy przypadek zakażenia potwierdziła też Grecja. Z kolei w Korei Płd. do tej pory odnotowano 1261 przypadków.

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała w środę, że liczba ofiar śmiertelnych w kraju wzrosła do 2715. W ostatnich 24 godzinach bilans ten zwiększył się o 52 zgony.

ZOBACZ: WHO ostrzega: same maski nie ochronią nas przed koronawirusem

Odnotowano 406 nowych przypadków zakażenia, w tym 401 w Hubei - ognisku epidemii. Tym samym liczba osób zainfekowanych w Chinach wzrosła do 78 064.

Korea Płd.: 1261 przypadków, 12 ofiar

Liczba zakażeń nowym koronawirusem potwierdzonych w Korei Płd. wzrosła do 1261. Bilans z dnia na dzień powiększył się o 284 przypadków, co jest jak dotąd największym wzrostem w ciągu jednego dnia. Jeszcze tydzień temu w kraju było tylko 51 potwierdzonych przypadków – wynika z informacji Koreańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (KCDC).

W związku z epidemią południowokoreański Kościół katolicki wstrzymał wszystkie publiczne msze w całym kraju, po raz pierwszy w swojej 236-letniej historii - podała agencja prasowa Yonhap.

Około 80 proc. wszystkich infekcji wykrytych w Korei Płd. pochodzi z jednego z dwóch dużych ognisk choroby. Wiązane są z oddziałem ruchu religijnego Kościół Jezusa Shincheonji (Nowego Nieba i Ziemi) w 2,5-milionowym mieście Daegu na południowym wschodzie kraju lub z jednym ze szpitali w pobliskim mieście Czeongdo.

ZOBACZ: "Rozprzestrzenianie się epidemii w Chinach ma tendencję spadkową"

Z powodu zakażenia zmarło dotychczas 12 osób, w tym 73-letni Koreańczyk, który uczęszczał na nabożeństwa ruchu Shincheonji w Daegu, oraz 36-letni Mongoł, który leżał w tym mieście w szpitalu w związku z przeszczepem wątroby – podał Yonhap.

W Korei Płd. obowiązuje najwyższy "czerwony" stopień alarmu epidemiologicznego. Daegu i Czeongdo oznaczono jako 'strefy zarządzania specjalnego". Mer Daegu zaapelował do mieszkańców, by w miarę możliwości nie wychodzili na zewnątrz.

Włochy: 374 przypadków, 12 ofiar

Do 12 wzrosła w środę liczba osób zmarłych na skutek zakażenia koronawirusem - podała Obrona Cywilna. Zgon zanotowano w szpitalu w Piacenzy w Emilii-Romanii, pierwszy w tym regionie. Nie żyje 70-letni mężczyzna z Lombardii. Dotąd w kraju zarejestrowano 374 zakażeń.

W Lombardii na północy Włoch notuje się najwięcej przypadków koronawirusa. Ich liczba zwiększyła się tam do 258 - ogłosił szef władz regionalnych Attilio Fontana.

ZOBACZ: Koronawirus. Startuje całodobowa infolinia NFZ

Wśród zakażonych jest tam czworo dzieci, co jest kolejnym nowym elementem w przebiegu zachorowań we Włoszech.

U większości chorych w kraju infekcja ma łagodny przebieg - podkreślono.

Iran: 139 przypadków, 19 ofiar

W ciągu 24 godzin potwierdzono 44 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Iranie, co zwiększa całkowitą liczbę chorych w tym kraju do 139; 19 osób zmarło - poinformowało ministerstwo zdrowia, cytowane przez państwową telewizję.

We wtorek po południu władze irańskie informowały o 95 przypadkach zakażenia i 15 zgonach w związku z koronawirusem.

Rzecznik ministerstwa zdrowia Kijanusz Dżahanpur wezwał także do unikania "niepotrzebnych podróży", szczególnie do regionów kraju, w których zanotowano najwięcej przypadków koronawirusa - Gilan i Kom.

Jak podaje agencja AP, we wtorek Dżahanpur zasugerował, że opanowanie koronawirusa może potrwać do końca kwietnia, a eksperci boją się, że przypadające 20 marca święto Nouruz (perski nowy rok) będzie sprzyjało dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Brazylia i Grecja: pierwsze przypadki

O pierwszym przypadku zakażenia nowym koronawirusem w Ameryce Łacińskiej poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Infekcję 61-latka, który odwiedził wcześniej Włochy, miał potwierdzić szpital w Sao Paulo w Brazylii.

Ministerstwo zdrowia Brazylii oświadczyło we wtorek wieczorem, że zajmuje się przypadkiem mieszkańca Sao Paulo, który podróżował do Lombardii w północnych Włoszech od 9 do 21 lutego i ma objawy Covid-19.

Szpital Alberta Einsteina przekazał w oświadczeniu, że mężczyzna uzyskał pozytywny wynik testu metodą PCR w poniedziałek i powiadomiono we wtorek władze epidemiologiczne stanu Sao Paulo.

ZOBACZ: Ma dwa tygodnie. Jej organizm sam pokonał koronawirusa

Pierwszy przypadek koronawirusa potwierdziło również ministerstwo zdrowia Grecji. Chorą jest 38-letnia Greczynka, która przyjechała z obszaru północnych Włoch.

- Jest ona w dobrym zdrowiu i jest monitorowana przez zespół wyjątkowych lekarzy w Salonikach - powiedział przedstawiciel resortu Sotirios Tsiodras na konferencji prasowej.

Dodał również, że władze są w trakcie identyfikacji osób, z którymi kobieta miała kontakt, a osoby, z którymi była w bliskim kontakcie, zostaną umieszczone w izolacji.

Jak zauważa agencja Reutera, Grecja, którą odwiedza ponad 30 mln turystów rocznie, wyznaczyła już 13 szpitali w całym kraju do leczenia zakażonych pacjentów.

We wtorek pierwsze przypadki zakażenia Covid-19 potwierdziły Austria, Chorwacja i Szwajcaria. Z kolei w środę nowe przypadki zgłosiły również Hiszpania i Francja. Francuskie ministerstwo zdrowia potwierdziły drugi przypadek śmiertelny wśród zakażonych.

WIDEO - Atak w Hanau. 36-letnia Polka ofiarą zamachowca Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP, polsatnews.pl