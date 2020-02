"Co trzeci Francuz nie myje rąk po skorzystaniu z toalety"

Z badania wynika, że ogólna higiena Francuzów znacznie się poprawiła od lat 50. XX wieku, ale część z nich wciąż nie przestrzega podstawowych zasad czystości. Problem dotyczy w szczególności mężczyzn, osób starszych i samotnych.

29 proc. Francuzów (niezależnie od płci) przyznaje, że po wyjściu z toalety nie myje regularnie rąk. 33 proc. Francuzów nie myje rąk przed gotowaniem, a ponad połowa nie myje ich przed jedzeniem. Natomiast zaledwie około czterech na 10 Francuzów myje ręce przed opieką nad dzieckiem. Po skorzystaniu z transportu publicznego ręce myje 37 proc., a po kontakcie ze zwierzęciem - 30 proc.

Nie każdy zmienia bieliznę

Badanie odnotowuje, że 76 proc. Francuzów myje się codziennie, ale pokazuje również znaczne różnice między płciami w ogólnym podejściu do higieny.

81 proc. Francuzek wykonuje pełną toaletę, rozumianą jako mycie całego ciała i twarzy, każdego dnia; wśród Francuzów odsetek ten wynosi 71 proc. Prawie wszystkie kobiety - 94 proc. - zmieniają bieliznę każdego dnia. Wśród mężczyzn ten odsetek jest niższy - wynosi 73 proc.

Problemem pozostaje niemycie rąk. Zaledwie 68 proc. mężczyzn myje ręce po skorzystaniu z toalety, wśród kobiet odsetek ten wynosi 75 proc. Po skorzystaniu z transportu publicznego ręce myje 31 proc. mężczyzn i 42 proc. kobiet.

Inną różnicą w zachowaniach dotyczących higieny jest mycie włosów. 29 proc. mężczyzn twierdzi, że myje włosy codziennie, to samo deklaruje zaledwie 8 proc. kobiet. Zamiast tego 62 proc. Francuzek przyznało, że myje włosy co drugi lub co trzeci dzień.

88 proc. ma dostęp do prysznica

Wśród kobiet przestrzeganie higieny znacznie się zmieniło od lat 50. XX wieku. Wyniki badania przeprowadzonego w 1951 roku przez magazyn "Elle" pokazują, że w tym czasie zaledwie nieco ponad połowa Francuzek myła się codziennie, głównie z powodu braku łazienki i dostępu do bieżącej wody.

W badaniu Ifop podkreślono, że 88 proc. Francuzów ma obecnie dostęp do prysznica w domu. Sondaż przeprowadzony przez ten sam instytut w marcu 2019 roku pokazywał jednak że 3 mln Francuzów wciąż nie było stać na utrzymanie codziennej higieny ze względów społecznych i finansowych.

Badanie przeprowadzono w lutym br. na reprezentatywnej grupie 2005 osób powyżej 18. roku życia.

