Nowe informacje ws. Polaków "uwięzionych" w hotelu na Teneryfie

Wszyscy goście, około tysiąca osób różnych narodowości, w tym turyści z Polski przebywający na wypoczynku w czterogwiazdkowym hotelu H10 Costa Adeje Palace na Teneryfie znajdują się w dobrym stanie i są pod opieką lekarską - zapewniła w rozmowie telefonicznej rzecznik ds. zdrowia lokalnego rządu Wysp Kanaryjskich Veronica Martinez.

ZOBACZ: Turyści "uwięzieni" w hotelu na Teneryfie z powodu koronawirusa. Wśród nich są Polacy



Władze Hiszpanii nie podały dotąd, ilu dokładnie Polaków pozostaje w hotelu. Z kolei wiceprezes polskiego biura podróży Itaka Piotr Henicz poinformował, że w hotelu na Teneryfie, objętym kwarantanną, jest sześciu klientów biura.

What started out as a pleasant holiday turned into a worrisome ordeal, with compulsory isolation for over 1,000 tourists, including 6 Poles, in the quarantined Costa Adeje Palace Hotel in #Tenerife, Spain. #COVID19 #coronavirus #Polish #tourists



More: https://t.co/9UQxeodL5B pic.twitter.com/HJYUdzP06k