Ethan Hunt zatrzymany przez koronawirusa. Wstrzymano zdjęcia do nowego "Mission: Impossible"

Zdjęcia do filmu, w którym główną rolę gra Tom Cruise, miały rozpocząć się 13 lutego.

"Ze względu na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszej obsady i załogi oraz wysiłki lokalnych władz weneckich, mające na celu niedopuszczenie do zgromadzeń publicznych z powodu zagrożenia koronawirusem, zmieniamy plan naszych trzytygodniowych zdjęci w Wenecji" - poinformował rzecznik studia Paramount, odpowiedzialnego za serię "Mission: Impossible".

