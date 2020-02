"Czuć było niepokój i panikę''. Polka mieszkająca w Mediolanie o sytuacji w mieście

- Nie wiedziałam, co tak naprawdę mnie czeka. Spotkałam się z długimi kolejkami przy kasach, z ludźmi, którzy robili zakupy w plastikowych rękawiczkach - mówi pani Dominika, która przebywa w Mediolanie. Do 270 wzrosła we Włoszech liczba osób zarażonych koronawirusem - podały we wtorek media za lokalnymi służbami medycznymi.