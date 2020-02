Wiceminister zdrowia Iranu zarażony koronawirusem

Według oficjalnych danych do tej pory w Iranie odnotowano 61 zakażeń, jednak cytowany przez agencję ILNA urzędnik państwowy twierdzi, że oficjalne statystki są zaniżone. W jego ocenie z powodu koronawirusa zmarło co najmniej 50 osób. Irański rząd zaprzecza tym doniesieniom.

Ponad pół tysiąca nowych zachorowań

W Chinach - ognisku koronawirusa - w poniedziałek odnotowano 508 nowych przypadków zachorowań. O 71 wzrosła liczba zgonów.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w tym kraju wzrosła do 77 658, a liczba ofiar śmiertelnych do 2663. Ponad 27,2 tys. osób wyzdrowiało. Komisja zwróciła uwagę na ponowny wzrost liczby nowych przypadków zarażenia koronawirusem w porównaniu z poprzednim dniem, kiedy wyniosła 409.

W epicentrum epidemii prowincji Hubei zanotowano 68 nowych przypadków zgonów a w stolicy prowincji - Wuhan 56.

Największą liczbę zarażonych i zgonów z powodu koronawirusa w Europie odnotowano we Włoszech. We wtorek liczba przypadków zwiększyła się do 270, zmarło siedem osób. We wtorek pierwsze przypadki zachorowań potwierdzono w Chorwacji i Austrii.

