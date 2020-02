1 proc. dla potrzebujących. Ważne, żeby go nie zmarnować

Viki Gabor, Joanna Liszowska, Paulina Sykut-Jeżyna, Cleo oraz podopieczni Fundacji Polsat włączają się w kampanię przypominającą o tym, jak niewielki wysiłek trzeba włożyć, aby skutecznie pomagać. Jak co roku, rozliczając się z fiskusem, wystarczy przekazać 1 procent naszego podatku na wybrany cel. To prosty gest.

Ramię w ramię Viki Gabor wspiera o trzy lata młodszą, chorą na mukowiscydozę Zuzię i wszystkich podopiecznych Fundacji Polsat. - Naprawdę można zdziałać coś razem i pomóc tym dzieciom - mówi młoda wokalistka.

Ciągła walka o zdrowie

Zuzia doskonale wie, że w zeznaniu podatkowym wpisując KRS Fundacji Polsat można zmienić codzienność chorych dzieci. Jej też.

Reporter: Co ten jeden mały, malutki procencik dla Ciebie oznacza?

Zuzia: Oznacza dla mnie, że będę zdrowa, że będę się lepiej czuła i że naprawdę lepiej będę oddychać.

ZOBACZ: "Jesteśmy tym, czym oddychamy". Fundacja Polsat o tym, jak smog wpływa na zdrowie chorych dzieci

- Ze wsparcia Fundacji Polsat korzystamy 10 lat - mówi mama dziewczynki. Właśnie tyle lat ma Zuzia. Dzisiaj mukowiscydoza jest chorobą nieuleczalną, więc ta pomoc musi być ciągła.





- Parasol bezpieczeństwa mamy na leczenie, a na rehabilitację dzięki 1 procentowi, dzięki Fundacji Polsat - dodaje mama Zuzi.

Nie zmarnować 1 procenta

Nie jest ważne jaką wartość ma nasz 1 proc. podatku. Ważne, żeby go nie zmarnować.

- Jeden procencik do jednego procencika, ale dzięki temu możemy się zebrać wszyscy i stworzyć coś naprawdę od serca i pomóc potrzebującym - mówi wokalistka Cleo.

ZOBACZ: Kasia Łaska zaśpiewała dla widzów Polsat News piosenkę nominowaną do Oscara

Dzięki przekazanemu w ubiegłym roku 1 proc. podatku Fundacja Polsat mogła pomóc ponad dwóm tysiącom podopiecznych oraz wyremontować oddział noworodkowy w Lubartowie, w którym urodziło się już pół tysiąca dzieci i sale rehabilitacyjne w oddziale dziecięcym w Klinice Neurologii w Warszawie.

Sprzęt, rehabilitacja, turnusy

Plany na ten rok też już są.

- Ten jeden procent już w naszych głowach jest wydany. To jest rehabilitacja, to jest zakup sprzętu medycznego, to są turnusy rehabilitacyjne. To jest również dopłata do sprzętu medycznego, który kupujemy dla szpitali - mówi Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

To, czy uda się pomóc wszystkim potrzebującym, zależy od każdego z nas.

WIDEO: Materiał "Wydarzeń" o 1 proc. podatku.

Jak wesprzeć Fundację Polsat?

W 2019 roku zgodnie z nowym prawem fiskus wypełni za nas zeznania roczne. Podatnik ma prawo do korekty, ale z własnej inicjatywy. Z wypełnionym przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniem każdy z nas będzie się mógł zapoznać na Portalu Podatkowym.

Serwis Twój e-PIT wyliczy kwotę 1 proc. podatku na podstawie aktualnych danych i automatycznie wskaże organizację, która w poprzednim roku otrzymała od podatnika 1 proc. podatku. Można te dane zmienić wpisując numer Fundacji Polsat - KRS 0000 135 921.

ZOBACZ: Duże ułatwienie dla niesłyszących. Polsat News z napisami w programach na żywo

Jeżeli 1 proc. będzie przekazywany po raz pierwszy, trzeba wybrać z listy Fundację Polsat i podać numer KRS 0000 135 921.

Do tej pory Fundacja Polsat z 1 proc. otrzymała dzięki podatnikom ponad 19,5 mln zł.

Więcej o działaniach Fundacji w programie #JesteśmyDlaDzieci w niedzielę na antenie Polsat News o godz. 13:30.

WIDEO - Grupa SPEED: na piechotę gonili motorowerzystę. Efekt pościgu chyba ich zaskoczył Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/hlk/ "Wydarzenia", polsatnews.pl