Kasia Łaska zaśpiewała dla widzów Polsat News piosenkę nominowaną do Oscara

"Głosy" Elsy na gali Oscarów

Jedną z nominowanych do Oscara piosenek w kategorii "najlepsza oryginalna piosenka filmowa" jest utwór "Into the unknown" (w polskiej wersji językowej "Chcę uwierzyć snom"), który pochodzi z filmu "Kraina Lodu 2".

ZOBACZ: Polka zaśpiewa na gali rozdania Oscarów

Akademia Filmowa ogłosiła, że podczas gali piosenkę wykonają artyści, którzy w poszczególnych krajach użyczyli głosu Elsie. Wśród wykonawców m.in. z Danii, Niemiec, Hiszpanii, czy Tajlandii znalazła się również polska piosenkarka Katarzyna Łaska.

The voices of #Frozen2’s Elsa from Denmark, Germany, Japan, Latin America, Norway, Poland, Russia, Spain and Thailand will join @idinamenzel and @AURORAmusic on stage for an unforgettable performance of “Into the Unknown” at the #Oscars. pic.twitter.com/3G41ROfYT7