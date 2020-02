1 proc. dla Fundacji Polsat. Sprawdź, jak możesz pomóc chorym dzieciom

- Jak pytam ludzi, czy oddają 1 proc. podatku w zeznaniach i ktoś mi mówi, że nie, to się zastanawiam, dlaczego nie pomaga innym, a jak widać po mojej Matyldzie, to wszystko ma sens - mówi Patrycja Hajduk, mama podopiecznej Fundacji Polsat. Zobacz, jak wspierając Fundację, pomagasz chorym dzieciom.

Fundacja Polsat jest organizacją pożytku publicznego, a więc w corocznym zeznaniu podatkowym można przekazać na jej rzecz 1 proc. podatku. - Z tego jednego procenta wiele rzeczy możemy realizować. Zmieniać świat naszych podopiecznych, ale też zmieniać świat chorych dzieci, których nie znamy, np. w szpitalach, które remontujemy, czy kupujemy sprzęt - wyjaśnia Agnieszka Grzegorczyk, członek zarządu Fundacji.

- Każdego miesiąca są rozpatrywane prośby o dofinansowanie rehabilitacji, sprzętu medycznego, czy rehabilitacyjnego dla dzieci z różnymi chorobami, które nie skończyły 18 lat - dodaje.

Historia Matyldy

Jedną z podopiecznych Fundacji Polsat jest Matylda. Dziewczynka ma 6,5 roku i choruje na chemiplegie - porażenie dziecięce pod postacią porażenia lewej strony ciała. - Matylda zaczęła chodzić późno, utykała na lewą nogę, miała problemy z równowagą - opowiada matka dziewczynki, Patrycja Hajduk.

Na rehabilitację dziewczynka uczęszcza pięć razy w tygodniu. Część zabiegów to kosztowne zajęcia prywatne. Matyldzie od sześciu lat pomaga Fundacja. - W tym momencie Matylda biega, uczy się jeździć na deskorolce i hulajnodze, chodzi na taniec i pływanie i w ten sposób też ćwiczy - mówi Hajduk. - Jak pytam ludzi, czy oddają 1 proc. podatku w zeznaniach i ktoś mi mówi, że nie, to się zastanawiam, dlaczego nie pomaga innym, a jak widać po mojej Matyldzie, to wszystko ma sens - dodaje.

Prowadzący program #JesteśmyDlaDzieci, Bartosz Kwiatek, zwraca uwagę na dane ministerstwa finansów dotyczące przekazywania 1 proc. - Ponad 800 mln zł podatnicy przekazali na organizacje pożytku publicznego w ubiegłym roku. W tym roku mamy szansę, żeby "pękł" miliard - powiedział.

Jak wesprzeć Fundację Polsat?

W 2019 roku zgodnie z nowym prawem fiskus wypełni za nas zeznania roczne. Podatnik ma prawo do korekty, ale z własnej inicjatywy. Z wypełnionym przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniem każdy z nas będzie się mógł zapoznać na Portalu Podatkowym.

Twój e-PIT wyliczy kwotę 1 proc. podatku na podstawie aktualnych danych i automatycznie wskaże organizację, która w ubiegłym roku otrzymała od ciebie 1 proc. podatku. Możesz zmienić dane, wpisując KRS 0000 135 921.

Jeżeli przekazujesz po raz pierwszy swój 1 proc., wybierz z listy Fundację Polsat i numer KRS 0000 135 921.

Do tej pory Fundacja Polsat z 1 proc. otrzymała kwotę ponad 19,5 mln zł.

pgo/luq/ Polsat News, Fundacja Polsat