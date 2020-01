"Jesteśmy tym, czym oddychamy". Fundacja Polsat o tym, jak smog wpływa na zdrowie chorych dzieci

Grzegorczyk podkreśliła, że wpływ jakości powietrza na zdrowie najmłodszych, ale też dorosłych jest bardzo poważny. - Jesteśmy tym, czym oddychamy - zaznaczyła.

Inwestycja w przyszłość

Jak dodała, to nie jest tak, że po jednym spacerze w miastach, gdzie jest zanieczyszczone powietrze dzieci od razu chorują. - To będzie po jakimś czasie. Bardzo istotne jest to, żebyśmy za każdym razem, kiedy chcemy wyjść z dziećmi na spacer, sprawdzali jaka jest pogoda i czy powietrze jest takie, by można było pospacerować - dodała.

- Dobre powietrze i inwestycja w dobre powietrze, to inwestycje w przyszłość - mówił Bartosz Kwiatek. Jak dodał, inwestycją w zdrowie są np. palenie w piecach odpowiednim opałem, czy wyłączanie silnika samochodu podczas postoju samochodu.

Zwrócił też uwagę, że według badań z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku dochodzi do 50 tys. przedwczesnych zgonów.

Wpływ na chore dzieci

Grzegorczyk zwróciła uwagę, że Fundacja Polsat wielokrotnie spotyka się z dziećmi ze schorzeniami m.in. układu oddechowego. - Dla takich dzieci wyjście na spacer wtedy, kiedy smog jest średni lub duży, jest zagrożeniem, bądź utrudnieniem - wyjaśniła.

Kwiatek dodał, że układ odpornościowy dziecka ze schorzeniami w związku z zanieczyszczeniem powietrza jest dodatkowo osłabiony.

Jedyny przypadek

Jedną z podopiecznych Fundacji jest 11-letnia Bianka. U dziewczynki zdiagnozowano mutację genetyczną, która jest takim jedynym na świecie opisanym przypadkiem.

- Towarzyszy temu przede wszystkim wyniszczenie wielu narządów, tych ważnych: serca i płuc. Jest niewydolna oddechowo, wspomagana przez respirator, często też musi być wspomagana tlenem - wyjaśnia mama Bianki.

- Wszyscy uważają, że Podlasie to zielone płuca Polski, że u nas jest najczystsze powietrze. Być może w mniejszej zabudowie tak, ale w takim mieście, jak Białystok walczymy ze smogiem - dodała.

Wyjaśniała również, że świadomość wpływu smogu na zdrowie Bianki rosła stopniowo, a z sezonu na sezon grzewczy obserwowali coraz - gorsze samopoczucie dziewczynki.

