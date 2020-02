Znamy datę odejścia Harry'ego i Meghan

Dodał, że zawarte uzgodnienia zostaną poddane ponownemu rozpatrzeniu po 12 miesiącach.

Harry - młodszy syn następcy tronu, księcia Karola - oraz jego amerykańska żona na początku stycznia niespodziewanie ogłosili, że zamierzają ograniczyć swoje obowiązki jako członków rodziny królewskiej, dzielić czas między Wielką Brytanią i Ameryką Północną oraz samodzielnie się utrzymywać. Jak dali do zrozumienia, przyczyną tego była presja związana z życiem pod nieustanną obserwacją mediów.

Duke and Duchess of Sussex to formally step down as senior royals from 31 March



The couple will no longer carry out duties on behalf of the Queen, but arrangements will be reviewed after 12 monthshttps://t.co/Tc2EgxjjC0