Książę Harry i księżna Meghan - w jaki sposób chcą sami zarabiać?

Plan miał być prosty. Wycofać się z rodzinnych obowiązków i zacząć żyć na własny rachunek - zarabiając jednak na książęcym pochodzeniu Harry’ego.

- Nie potrafię sobie wyobrazić firmy, która nie chciałaby z nimi współpracować – powiedziała Diana Pearl z magazynu "Adweek".

Para wpadła nawet na pomysł, by zarejestrować nazwę "Sussex Royal". Po to, by sprzedawać usługi i produkty z własnym logo.

"Sugeruje coś, czego nie ma"

- Według mnie nie będzie na to zgody. Kolegium do spraw heraldyki uzna, że to niewłaściwe, bo sugeruje coś, czego nie ma – podkreślił szef Brand Fiance David Haigh.

Zgoda królewskiego urzędnika do spraw herbów, by słowo "royal" pojawiło się na koszulkach czy długopisach, to nie jedyny problem. Pojawili się też chętni do zarabiania na nazwie Sussex Royal.

Pojawiły się różne "trole"

- Od momentu, gdy Harry i Meghan zapowiedzieli, ze zamierzają zarabiać pojawiły się różne "trole", które też chcą zarejestrować tę nazwę jako znak towarowy. Już próbowano w Europie i Ameryce. To kwestia czasu, aż zrobi to ktoś w Chinach, a oni będą musieli walczyć o odzyskanie nazwy – przypomniał Haigh.

Staną do walki z australijskim lekarzem

Meghan i Harry’ego czeka również batalia z australijskim lekarzem. Do brytyjskiego sądu wpłyną wniosek mężczyzny, który kwestionuje prawo książęcej pary do używania nazwy "Sussex Royal".

Nie wiadomo, w jaki sposób go udokumentował. Przed Sussexami długa walka sądowa. To oznacza, że muszą znaleźć inny sposób zarabiania pieniędzy, by dojść do finansowej samodzielności.

- Obamowie dostali 60 milionów dolarów za serię programów dla Netflixa i 50 milionów dolarów za napisanie książek. Harry i Meghan też tak mogą – powiedział David Haigh.

Ale czy taki sposób zarabiania pieniędzy da Meghan i Harry'emu wymarzone życie, dla którego zrezygnowali oddając tytuł królewski? O tym przekonamy się z pewnością w najbliższym czasie.

